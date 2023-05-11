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【粉嶺高球場】建公屋環評報告獲有條件通過　需修改設計及保育計劃

社會 16:10 2023/05/11

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（資料圖片）

粉嶺高球場建公屋計劃的環評報告闖關成功，環保署署長今日（11日）有條件批准有關環評報告。

環保署發言人表示，有關決定是經過全面和審慎考慮該份環評報告、相關環評研究概要和技術備忘錄的要求、於公眾查閱期間由環境諮詢委員會和公眾根據《環評條例》所提交有關環境的意見，以及土木工程拓展署提交的附加資料後作出。

環保署署長經諮詢技術備忘錄下有關主管當局後，認為報告符合環境影響評估研究概要及技術備忘錄的規定。因應環諮會提出保育分區一內近0.4公頃的林地，以及擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響的意見，環保署署長決定按《環評條例》有條件批准環評報告。批准條件包括須向環保署署長提交下列文件以供審批：

  • 檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育分區一內近0.4公頃的林地
  • 詳細景觀及視覺設計，以盡量減少擬建房屋發展對樹木保育、景觀及視覺的影響。 

​發言人強調，環評程序主要是評估工程項目對環境的影響，並建議合適的緩解措施。項目倡議人在決定開展有關工程前，仍會考慮其他相關因素，並須符合其他相關法例及程序要求。

環諮會日前曾開會討論有關報道，當時認為8項資料中有2項不附合委員要求，包括以上提及的0.4公頃林地的保育方案，以及發展範圍內墳地的遷拆安排。

按照程序，公眾及相關持份者，可就有關決定提出上訴或司法覆核。

TOPick正向香港高球會查詢。

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記者：陳梓蔚

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