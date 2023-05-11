【It is Possible】小太空人訓練計劃周六第二輪複選 50名入圍者參加訓練營備戰
由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」今年復辦，報名反應理想。經過嚴格選拔後，第一輪遴選已於4月中旬完成。50位入圍的準小太空人與家長早前出席了為期兩天的「全能小太空人訓練營」，為第二輪複選作好準備。
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50位準小太空人與一名同行家長早前出席「全能小太空人訓練營」，參加了分別由香港太空館合辦的星空探索體驗，以及在挪亞方舟舉行的一日體能訓練，讓小朋友發揮潛能及提升自我。
而第二輪複選將於5月13日進行，50位入圍的小朋友將進行體能、太空知識及溝通表達能力測試，並於當中再選出20位準小太空人進入最後面試。
計劃遴選一共分3個階段，最後能夠脫穎而出的8位參加者，將獲委任為2023年萬通保險小太空人，於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期9天的太空探索之旅。
「萬通保險小太空人訓練計劃」於1999年創辦，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，一直獲得家長、小朋友及校方支持，並由多位社會賢達及港澳各大學校長出任計劃的名譽贊助人，藉著獨特且新穎的培訓方式，以提升小朋友對科技及航天知識的興趣，更希望培養小朋友不畏困難、突破自我的個性，讓他們發揮「It is Possible!」的精神。
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責任編輯︰林綺玲