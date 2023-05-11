【It is Possible】小太空人訓練計劃周六第二輪複選　50名入圍者參加訓練營備戰

▲ 50位入圍的準小太空人與家長早前出席了為期兩天的「全能小太空人訓練營」。（有關機構提供相片）

由萬通保險國際有限公司（萬通保險）主辦及贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」今年復辦，報名反應理想。經過嚴格選拔後，第一輪遴選已於4月中旬完成。50位入圍的準小太空人與家長早前出席了為期兩天的「全能小太空人訓練營」，為第二輪複選作好準備。

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50位準小太空人與一名同行家長早前出席「全能小太空人訓練營」，參加了分別由香港太空館合辦的星空探索體驗，以及在挪亞方舟舉行的一日體能訓練，讓小朋友發揮潛能及提升自我。

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而第二輪複選將於5月13日進行，50位入圍的小朋友將進行體能、太空知識及溝通表達能力測試，並於當中再選出20位準小太空人進入最後面試。

計劃遴選一共分3個階段，最後能夠脫穎而出的8位參加者，將獲委任為2023年萬通保險小太空人，於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期9天的太空探索之旅。

▲ 成功入圍第一遴選的準小太空人參加了由香港太空館合辦的星空探索體驗。（有關機構提供相片）

「萬通保險小太空人訓練計劃」於1999年創辦，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，一直獲得家長、小朋友及校方支持，並由多位社會賢達及港澳各大學校長出任計劃的名譽贊助人，藉著獨特且新穎的培訓方式，以提升小朋友對科技及航天知識的興趣，更希望培養小朋友不畏困難、突破自我的個性，讓他們發揮「It is Possible!」的精神。

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責任編輯︰林綺玲