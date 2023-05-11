容祖兒宣布7月開演唱會　演藝學院共舉行33場

樂壇天后容祖兒自2019年在紅館舉行「Pretty Crazy演唱會」後，相隔4年終於再在開香港開個唱！今日（5月11日），容祖兒透過社交平台宣布將在香港演藝學院歌劇院舉行《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》，演出33場，這次也是她闊別6年再重踏演藝學院舞台。

她表示個人IG寫道：

闊別六年，

JY X KP X HH X AF

演藝學院F4 再次為大家呈獻嘅 MY SECRET LIVE

終於回來了

唔知大家有幾幾掛住我

但係我選擇咗用呢33晚嘅演出

同大家分享我所有嘅心聲

有好多朋友問做咁多場

有冇得休息？

搞唔搞得掂㗎？

我就話做自己最鍾意嘅事，

係唔會辛苦㗎😘

況且呢個場地意味着最親密最好朋友最愛最好時光

上次有我最鍾意嘅萬家燈火，花海，大風吹，有我嘅屋企隻豆豆，有我好X你，有sidetrack大合唱

今次又係啲咩

我自己也期待😍😍😍

好吧！

除了搶飛

也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎！

激動🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥