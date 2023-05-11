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容祖兒宣布7月開演唱會　演藝學院共舉行33場

娛樂 16:14 2023/05/11

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

樂壇天后容祖兒自2019年在紅館舉行「Pretty Crazy演唱會」後，相隔4年終於再在開香港開個唱！今日（5月11日），容祖兒透過社交平台宣布將在香港演藝學院歌劇院舉行《ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》，演出33場，這次也是她闊別6年再重踏演藝學院舞台。

她表示個人IG寫道：

闊別六年，
JY X KP X HH X AF
演藝學院F4 再次為大家呈獻嘅 MY SECRET LIVE
終於回來了
唔知大家有幾幾掛住我
但係我選擇咗用呢33晚嘅演出
同大家分享我所有嘅心聲
有好多朋友問做咁多場
有冇得休息？
搞唔搞得掂㗎？
我就話做自己最鍾意嘅事，
係唔會辛苦㗎😘
況且呢個場地意味着最親密最好朋友最愛最好時光
上次有我最鍾意嘅萬家燈火，花海，大風吹，有我嘅屋企隻豆豆，有我好X你，有sidetrack大合唱
今次又係啲咩
我自己也期待😍😍😍
好吧！
除了搶飛
也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎！
激動🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

【info】
《AIA PRESENTS ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》
7月13, 14, 15-16, 18-23, 25-30日
8月3, 4, 5-6, 8-13, 15-20, 22日
晚上8時 香港演藝學院歌劇院
票價 $1,180 / $980 / $680 / $480

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撰文 : TOPick柴犬出動

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