【蔡天鳳碎屍案】傳蔡天鳳6.18寶福紀念館設靈　不設瞻仰遺容家人堅持3D打印修復遺體

▲ 傳蔡天鳳家人以3D打印修復遺體。

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）於大埔龍尾村一間村屋慘遭殺害肢解碎屍，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，另有兩名男女涉協助前夫潛逃往澳門，分別涉謀殺及協助罪犯等罪。

日前控方於庭上指村屋內1件外套驗出有死者前家姑的DNA，案件押後至7月18日再訊。

蔡天鳳部分殘肢至今仍下落不明，其家人自2月28日在遇害地點龍尾村路祭後，牌位一直供奉於紅磡一道堂內。

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【蔡天鳳被殺案】涉案6人再提堂控方指屋內外套驗出前家姑DNA 押後檢驗屋內電鋸等證物

喪禮不設對外開放

今日有消息指，家屬決定於6月18日假大圍寶福紀念館地下寶福堂為蔡天鳳設靈，採用佛教儀式進行，翌日出殯並送往大嶼山寶蓮禪寺進行火化。

有指喪禮不設瞻仰遺容，但由於蔡天鳳生前愛美，家人為表尊重希望盡力修復遺體，聘請海外高科技機構，利用3D打印技術，化妝重塑頸部、頭顱及容顏。

由於修復遺體工程甚為艱巨，故由領遺體至出殯相隔長達兩個月。喪禮不設對外開放，家人有意租用全棟殯儀館，防止有外人進入。

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