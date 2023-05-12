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【升中派位】網傳沙田中學偷步向備取生發「安慰信」　校方稱絕無暗示意味純屬「家長自行詮釋」

社會 13:33 2023/05/12

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（資料圖片）

中一自行分配學位收生結果於3月底公布，網上流傳沙田區一間中學疑透過向部分落選學生發出的「安慰信」，列明其子女「仍有機會」透過自行收生階段獲取錄，被質疑違規暗示該名學生已被列為「備取生」，有不願具名的校長擔心有學校因收生壓力而作出「踩界」偷步行為。惟涉事學校教師回應本報查詢時指，所有備取生及落選學生接獲信函字眼一致，僅評語部分長短不一，認為是家長自行詮釋，強調校方絕無「暗示」意味。

涉事學校證實向所有出席面試學生發信　教育局正向校方了解

教育局回覆本報指，為免引起不必要的誤會和家長的錯誤期望，通知安排應只涵蓋會確實獲得自行分配學位的正取學生，不包括備取及落選學生，亦非派位結果。局方現正與有關學校了解事件，如發現有學校未有按教育局指引處理自行分配學位正取學生的通知安排，會作出適當跟進。

翻查資料，由2020年起，教育局實施中一自行分配學位「提早放榜」安排，由參加派位中學於3月底或4月初發信，通知已被納入正取生名單的學生家長，據局方當時發出通告指，中學只須通知正取生已獲納入正取生名單，但不可聯絡備取學生家長或向他們透露其子女「最終可能獲錄取」，「避免家長有不必要的誤會及不確切的期望」；中一統一派位結果則留待每年7月初公布。

家長引述部分「安慰信」內容有別　校方：絕無暗示

過去有部分中學會同時向所有落選學生家長發信，但有家長在網上聲稱，部分落選家長接獲信函多出以下一句：「根據過往自行分配學位的最終結果，學生是次評估的表現，仍有機會於此階段入讀該校」。

另有家長稱中學信件標明學生合乎收生要求，但由於自行分配學位少，未能錄取其子女為正取生，並期望家長於統一派位階段繼續填報該校，並附有面試評語，又提示家長若子女於統一派位放榜未獲取錄，屆時可上網登記叩門學位。

涉事沙田崇真中學負責收生安排的陳老師回覆本報時，承認校方一貫做法是向所有出席面試的學生發信，除了通知正取生已獲納入正取生名單，並會根據所有學生表現給予評語，因此內容「有長有短」，但「所有落選及備取學生接獲的信函，在字眼上均一樣」，她澄清校方「從來沒有（向備取生）暗示」， 認為網傳內容只是「家長亂估」或「有自己詮釋」，強調校方只是希望學生面試後有進步，有所得着。

收生壓力恐釀成學校「偷步」　造成不良競爭

另有不願具名的中學校長向本報表示，倘中學發信鼓勵所有未獲獲甄選為正取生的學生家長，在統一派位階段繼續填選該校，也是無可厚非，

但如學校向個別落選家長講明自行階段「有機會」被錄取，會引起家長不必要遐想，結果可能又落空。

該名校長續說，過往未聽聞學校「偷步」通知學生納入備取生名單，但不排除有學校為確保收生人數，避免學生選擇入讀直資中學，認為此舉對其他學校不公道。惟該校長無奈道，「這段時間大家都很緊張收生，估計因此造成不良競爭。」

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記者：梁凱婷

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