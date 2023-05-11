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【基因組研究】基因組中心與醫專首設研究獎　勝出研究計劃可獲25獎助金

社會 16:45 2023/05/11

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香港基因組中心與香港醫學專科學院攜手合作，首次設立專為基因組醫學而設的研究獎項 &ndash; 「基因組醫學卓越研究獎」，藉此推動科研，培育人才。（香港基因組中心圖片）

香港基因組中心與香港醫學專科學院合作，首次設立專為基因組醫學而設的研究獎項「基因組醫學卓越研究獎」，鼓勵有志於遺傳學和基因組學發展的醫生進行相關研究，藉此推動科研，培育人才。

基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示，基因組醫學是極具前瞻性的領域，掌握著醫學發展的未來。在特區政府大力支持下，基因組中心肩負著普及基因組醫學的使命，銳意推動臨床應用、促進科研、培育人才及加強公眾參與。

他又指，現今全球科學及醫學研究均十分缺乏華人的基因組數據，期望透過這個獎項，啟發更多年輕醫生參與相關研究，使國際間的基因組數據庫更多元化，為醫療技術和臨床應用帶來更多突破，惠及社會大眾。

基因組中心和醫專將組成評審小組，根據研究計劃的原創性、科學價值、可行性等範疇進行評估，從中選出最優秀的研究計劃。得獎者將可獲最高25萬港元的獎助金，並可獲得由基因組中心和醫專提供的不同支援和寶貴資源，如實務交流，協作網絡，實驗室設備及分析儀器等。

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記者：陳梓蔚

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