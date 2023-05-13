朱古力瘤手術並非一了百了　患者為防止復發　持續治療控制病情

每個女人每個月總有幾天不適，只是不適程度卻因人而異，有人以為經痛是必經的折磨，但其實月經不適、長期經痛、月經量多，都絕非正常！一名朱古力瘤患者Rachel，就曾飽受長期經痛影響日常生活，坦言「如果生仔是十級痛，經痛也有七級痛」，甚至嚴重影響她的備孕計劃！原來香港有大概30萬女性受長期經痛困擾，尋找經痛原因時，更發現子宮內膜增生而出現子宮內膜異位症，又即是朱古力瘤。婦產科專科醫生張凱晴醫生指出，朱古力瘤可透過口服荷爾蒙藥物控制病情，或以朱古力瘤手術切除，但有患者在術後未有持續服藥情況下，極大機會令朱古力瘤復發，嚴重者更可能要切除子宮，造成終生的影響！

長期經痛月經量多響警號 可能是子宮內膜異位症



36歲的朱古力瘤患者Rachel曾和不少女性一樣，誤以為月經不適、長期經痛、月經量多、是必然現象，忽略經痛原因，認為服用普通止痛藥就可以紓緩痛楚，直至一次飯後頭暈及出現嘔吐而入院求醫，結果發現子宮內膜增生，並確診子宮內膜異位症，當時需要立即施朱古力瘤手術切除直徑11厘米的腫瘤。據婦產科專科醫生張凱晴醫生解釋，原來因為女性體內的雌激素會刺激朱古力瘤生長，就算經朱古力瘤手術切除後，患者也需要持續口服荷爾蒙藥物如黃體酮能降低雌激素水平，縮減子宮內膜異位組織的生長，控制病情。Rachel就在術後七年來一直服用口服荷爾蒙藥物控制病情，有效減輕昔日的經痛問題。

Rachel平日抗拒服用藥物，遇上這個子宮內膜異位症，就不得不妥協；口服黃體酮、避孕藥、避孕針或停經針，能減輕經痛之餘，也有機會可以減慢子宮內膜增生、停止囊腫變大，甚至萎縮。她說：「我曾在停藥後復發，結果痛症加劇。對比之下，不服藥更可怕，所以一定要食藥，只少可以擁有正常生活。」由於子宮內膜異位症服用藥物會影響患者生育能力，Rachel因計劃生育所以要暫時停藥。張醫生表示，「若非計劃生育或停經，一般不建議患者停藥。而理論上，患者在停藥兩個月後便可回復正常生育能力。」新一代的黃體酮藥物，更會於數天內代謝，經由尿液排出體外，不會積聚體內。 臨床研究證實，月經會在停服後約2個月內回復正常，因此不會影響日後受孕、懷孕或胎兒發育。

停藥後朱古力瘤復發風險高 持續治療防止復發



子宮內膜異位症需要長期服藥，因為一旦停藥復發風險則會大增，張醫生提醒：「子宮內膜異位屬長期疾病，患者切勿忽視服藥必要性，只可透過持續藥物治療， 方可控制及減輕病情，減低疼痛症狀，預防復發。 如患者希望停藥，應先徵詢醫生意。」停藥後患者需要與時間競賽，把握停藥後的兩年黃金期備孕，避免朱古力瘤復發而影響生育能力，不幸的是Rachel在停藥不足兩年內就發現朱古力瘤復發。張醫生表示，「女士只要仍有月經，都會隨時有復發風險，朱古力瘤會隨著每次月經周期而慢慢增大，所以患者要把握時間備孕。然而有兩成患者會在停藥兩年後復發，近半患者在停藥後五年內復發。」Rachel受到加劇的經痛的折磨，令她受盡負面情緒困擾，最終選擇人工受孕，最終成功誕下女兒。不過張醫生亦提醒患者在分娩及在停止餵哺母乳後，記得要重新接受持續的藥物治療，直至患者停經。