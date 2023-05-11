【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份

▲ 楊卓娜的細女轉眼間已14歲！

獲封「最強繼母」的楊卓娜於2009年跟「廣告燈箱大王」楊志翹結婚，同年誕下女兒楊舒然（豹豹），連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒舒婷和舒雅，楊卓娜一躍成為3女之母，欣然接受做後母的她，教導3名女兒要相親相愛。

【最強繼母】楊卓娜大宅擺2米高聖誕樹成焦點 童年捱窮感激母親賺錢養家【多圖】

最新影片推介：宋芝齡專訪

細女楊舒然今日 (5月11日) 迎來14歲生日，楊卓娜於社交平台分享女兒的相片，帖文中慨嘆時光飛逝，不捨女兒長大。

楊卓娜於個人Facebook寫道：

14歲啦！話咁快！

媽媽又要偷偷抹眼淚，時間真係太快！

今日做阿四，lunch送外賣，又要準備晚餐

#楊氏宿捨 #母親視覺 #whostealmytime

▲ 楊卓娜的細女豹豹。 （取自instagram）

照片是攝於上月中，當時楊卓娜跟女兒、丈夫以及胞妹一家三口往日本旅行，戴著黑超的豹豹身形高挑，已經長得跟媽媽差不多高。

下巴變尖的豹豹，輪廓跟媽媽愈來愈似，旅行期間豹豹更親自操刀替媽媽於櫻花樹下影相。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

網民問：會否參加選美？

網民大讚豹豹越大越靚女，當中有人留言問「會否參加選美？」，另外不少媽媽級網民甚有同感，她們說：「是啊，看着兒女長大，心𥚃好矛盾，自己步入老年，如看着她畢業出嫁，肯定哭過不停，我就是這樣。」、「要珍惜有得做阿四的日子」

14歲的豹豹就讀位於將軍澳直資學校播道書院，楊卓娜不時於IG分享豹豹的生活照，豹豹與媽媽一樣喜歡繪畫，閒時亦在小花圃種花種菜，相當乖巧。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【最強繼母】楊卓娜細女將13歲 與「燈箱大王」仍未註冊結婚：靠信任維繫關係

楊家三姊妹相處融洽

楊卓娜3位女兒的年齡分別為27、23和14歲，差距頗大，但3姊妹相處全無隔膜，楊卓娜曾接受訪問稱首要昆家庭有愛，女兒受薰陶下自然會相親相愛，而大女舒婷在維繫3姊妹的關係上，擔當了重要角色，因舒婷性格開朗，兩位妹妹比較內向，舒婷一有空就帶妹妹出去玩。

另外楊卓娜曾在節目《日日媽媽好》中提及母女關係，她跟3位女兒如好朋友般，不過也會讓她們了解自己媽媽的角色。她又稱不需要女兒將來的回報，只希望她們學懂感恩，把這份愛和孝義承傳去下一代。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R