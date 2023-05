【譯戰同盟】《夠薑四小強》佳烈治首拍戰爭片　積佳蘭賀睇首映不禁灑男兒淚

1998年憑執導犯罪喜劇《夠薑四小強》(Lock, Stock And Two Smoking Barrels)一鳴驚人的卜導演佳烈治(Guy Ritchie),隨後執導的《邊個夠我薑》(Snatch)、《搖滾黑幫》(RocknRolla)、《神探福爾摩斯》(Sherlock Holmes)及續集《神探福爾摩斯:詭影遊戲》(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)、 《特務型戰》(The Man from U.N.C.L.E.)等都叫好叫座。

但是不他不想留在「舒適圈」,他表示:「犯罪黑幫喜劇是我的拿手好戲,但我不想靠相同的花招食老本,作為導演也想挑戰、嘗試駕馭不同的片種。我努力去做一些跟以往作品不同的事,從中也不停得到啟發,同時也享受製作的過程。」

無私奉獻鼓舞人心

全球票房收入高達10億美元的迪士尼真人版《阿拉丁》(Aladdin)便是他之前的新嘗試,而從來未曾拍攝過戰爭電影的佳烈治,原來一直希望挑戰這個題材。

他表示:「這可能是我最喜歡的電影類型,但一直找不到一個吸引我的故事。」直至在準備另一齣戰爭電影的過程中,看了幾部紀錄片,其中一部關於戰地傳譯員的紀錄片打動了他。

佳烈治回憶說:「我聽過阿富汗的各種軼事,聽起來相當駭人,但同時亦鼓舞人心。在這個滿目瘡痍的環境中,你仍可以看到人性的光輝。本片取材自我所知道的不同故事、紀錄片和趣聞軼事,一個人為另一個人無私奉獻,是我認為最鼓舞人心的地方。」

因此,他便執導積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)主演電影《譯戰同盟》(Guy Ritchie's The Covenant)。但即使是不同片種,還是帶有強烈的佳烈治風格。

男主角積佳蘭賀曾在訪問中表示,戲名叫「Guy Ritchie’s The Covenant」無可厚非,因這就是他的電影:「我喜歡佳烈治的其中一點,是每場戲都帶有他的風格。可能這場戲有理所當然的拍法,但他總會滲入幽默,以出其不意的角度切入平常的互動,帶來意想不到的驚喜。」另一位主角達爾薩林(Dar Salim)也同意,只有佳烈治才能將電影拍成這樣子。

佳烈治與演員共同創作

對演員來說,與佳烈治合作,就要相信他的創作方式,過程中,劇本可能會不斷修改演進。「佳烈治有他的方法能令演員的表現更加出色,那正是演員想與他合作的原因之一。他會在拍攝當天,重寫演員的對白,他會跟積和達爾討論他們的角色,以及他們應該怎樣做。這就像是跟佳烈治一起創作,塑造更有血有肉的角色,這樣的環境能夠孕育創意,亦是他為每部電影帶來的獨特之處。」監製尊費德堡說。

由於積佳蘭賀跟馬修麥康納希(Matthew McConaughey)用同一位經理人,馬修拍攝《瘋狂紳士幫》(The Gentlemen)時也經歷過同樣的創作過程,而且樂在其中,所以積對製作團隊有相當的信任,他知道:『除了當天早上收到的劇本,其他時候都不用太在意』,這是個創作的過程,電影有了基本的架構,然後在製作和拍攝過程中將前一天挖掘到的細節,加進第二天的劇情,劇本不斷演進。」積也很快適應了這種模式,同樣樂在其中。

停止用真槍拍攝

經過電影《Rust》拍攝時發生槍擊意外導致攝影師死亡的事件後,為安全起見,在拍攝《譯戰同盟》時,佳烈治決定選擇使用只會發射空氣的武器,並於後期製作中以特技加上槍口火光。「在《Rust》事件後,我重新審視使用真實槍技拍攝的需要,我相信現在的安排令我或是演員感到較為寬心。」佳烈治說。

積佳蘭賀也表示:「這樣做既能呈現武器的真實感,同時亦非常安全,也讓我們使用武器時有更大的自由度。電影製作中轉用這類型的武器拍攝,這決定實在了不起,也非常重要。」

最新影片推介:宋芝齡專訪

珍美李寇蒂撐契仔

《譯戰同盟》先前於4月17日在美國洛杉磯舉行首映,應屆金像獎最佳女配角珍美李寇蒂(Jamie Lee Curtis)也有出席支持契仔積佳蘭賀,兩人更造型一致,以全一身全黑打扮亮相。

▲ 珍美李寇蒂(右)出席首映撐場。

身為主角的積佳蘭賀表示,這是他首次看自己演出的電影情緒起伏而落淚:「我自己也感到有點驚訝,去到電影最後竟然忍不住流下眼淚。這也是《譯戰同盟》與別不同的地方,透過這齣戰爭動作電影去講無私奉獻,也是一趟兩位主角的情感之旅,令人觸動。」