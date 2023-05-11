【兒童生瘤】聲沙啞喉嚨生「椰菜花」肉瘤　2歲男童被媽媽感染患HPV【附醫生解說】

▲ 內地一名2歲男童喉嚨生「椰菜花」肉瘤，需進行手術切除。

內地一名2歲男童喉嚨生息肉，一粒粒像極「椰菜花」，影響健康，經醫生診斷後，確診男童患了「人類乳頭瘤病毒」HPV，需做手術切除肉瘤，而感染源頭是來自媽媽。

據內地《杭州電視台綜合頻道》，杭州一名2歲男童果果（化名），家人發現他聲音愈來愈沙啞，睡覺經常驚醒，幾乎不能一整晚睡得安穩，由於長期睡眠不足，未能進入深層睡眠期影響了生長激素分泌，果果的生長發育指標一直落後於同齡小朋友。

2歲男童口腔生息肉

家人一直找不到原因，眼看著果果聲音愈來愈沙啞，深知有問題，帶他到杭州市第一人民醫院，該院的耳鼻咽喉科顧問李勇主任醫生，用喉鏡檢查，發現果果喉嚨內長了如同「椰菜花」的腫塊。

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從照片所見，男童的喉嚨內的大腫塊呈紅色，表面不平整，佔據了喉嚨的相當大空間，而這也亦是導致他聲音沙啞的原因。如果不進行手術，隨著腫塊體積增大，會進一步導致呼吸不暢的情況。李醫生利用高清喉內鏡，將腫塊一點點剝離和切除，歷半小時，手術終成功。

男童喉嚨裡的腫塊息肉是「人類乳頭瘤病毒」HPV，醫生問果果的媽媽曾否感染過HPV病毒，發現她曾經感染，而在自然順產兒子時，有可能令BB在生產過程中感染了病毒。

醫生解釋BB也會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄接受TOPick訪問，提及解釋「人類乳頭瘤病毒」HPV（Human Papillomavirus）很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，身體接觸到此病毒就有機會感染。如初生嬰兒的上呼吸道有人類乳頭瘤，可統稱為息肉，由HPV病毒引致，感染途徑很大機會由媽媽生產的過程，嬰兒經過產道所感染得到，而這情況不常見。息肉如在聲帶位置，說話就會聲沙，愈來愈大有阻塞氣道，甚至危及性命，現時沒有有效的抗病毒藥物去治療這些良性的人類乳頭瘤，唯一的方法就是靠手術。

如想減少受到HPV病毒的感染，可接種相關預防疫苗。在「香港兒童免疫接種計劃」，有為小學五年級、六年級女童共接種2針「人類乳頭瘤病毒疫苗 」。其實是男童抑或女童已可接種HPV預防疫苗。

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責任編輯︰顏紫燕