Nowhere Boys新歌受宮崎駿啟發　馮素波張達明助後輩演MV

▲ 張達明馮素波演出。

五人樂隊Nowhere Boys全新作品《我們的移動城堡》，邀來演藝界前輩和馮素波拍攝MV，並跟蔡穎恩（Evelyn）一齊合作，用音樂傳遞快樂信息。Nowhere Boys為配合宣傳，由今日起一連四日，展開「移動音樂城堡」宣傳企劃，附設巨型LED熒幕的宣傳車，將會走勻全香港播出MV。

Nowhere Boys向以電影故事啟發創作靈感，《我們的移動城堡》亦不例外。小提琴手漁佬說：「平時我們demo會起個題，這首歌叫『Happy Song』，曲風好開心，而歌詞講我們在一個會郁動的城堡入面周圍走，只要齊人，去到邊度都係屋企。」

▲ 蔡穎恩也有主演。

樂隊主音Van補充：「我們想MV做到一種日本動畫氣氛，MV導演諗起宮崎駿《哈爾移動城堡》都是講一個小妹妹俾人施了魔法變成老婆婆，所以MV裡面會有老中青三個不同年齡階段角色出現。」

MV由Nowhere Boys鼓手Nate與蔡穎恩擔任男女主角，並有兩位童星演繹童年戲份，年老階段特意請來演藝界前輩張達明、馮素波客串座陣。

MV故事分開兩主線，年老的達明哥偶然在拾荒時執到結他與咪，音樂讓他快樂，轉眼間變成年青的Nate，甚至反老還童，變成肥嘟嘟的小男孩；至於Evelyn因為經常不快樂，令她瞬間變成老版的馮素波，幸有童年版的Nate陪伴傳遞快樂，馮素波得以變成活潑小女孩。

客串MV的張達明，笑言與Nowhere Boys一起拍攝，心境也變得年輕十年，身為後輩的Nate和Van，連聲答謝達明哥參與外，更小粉絲上身，表示看過對方無數作品，對他在多套電影中扮演「皇上」印象深刻，今日終於可以見到達明哥真人，就像他們新歌《我們的移動城堡》一樣，令五子充滿著很多快樂回憶。

Nowhere Boys在本周啟動的「移動音樂城堡」音樂宣傳企劃，會在今周四、五（五月11及12日），遊走各區，五子亦會在本周六、日（13、14日），以「移動音樂城堡」宣傳車作為舞台，到中環、尖沙咀、荃灣等地舉行音樂會，現場演繹新歌《我們的移動城堡》，傳遞快樂訊息。

