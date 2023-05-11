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【澳門疫情】衞生局單日最高錄得約70宗確診　醫院急診求診人數上升至近千人

社會 17:08 2023/05/11

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衛生局單日最高錄得約70宗，醫院急診求診人數上升至近千人。（資料圖片）

澳門疫情近日有攀升趨勢，衞生局單日最高錄得約70宗呈報個案，急診求診人數亦大幅上升。

據澳門傳媒報道，衞生局局長羅奕龍指，近期主動申報抗原或核酸陽性個案有所增加，昨日（10日）單日最高錄得約70人。而到山頂醫院急診求診人數，則由平日的600至700人次，上升至近1,000人次。其中，新冠病毒感染者比例明顯上升，需要住院治療的新冠患者人數也上升至每天最高7人。

羅奕龍稱，現時澳門流行新冠病毒變異株主要為XBB，其中大部分為是首次染疫人士，而在1月曾感染新冠人士，特別是有基礎病者，亦有機會二次感染。他又呼籲市民，雖然重症機率較低，但仍應保持高度警惕。

羅奕龍又稱，局方對呼吸道疾病傳染病有綜合防控策略，最重要的是早發現、早治療。他強調澳門的醫療衞生體系能夠滿足居民的需求和應對疫情。局方近日已調動前線醫療人員，滿足求診需求，在流感高峰期每天有約1,000人次求診時，平均輪候時間仍維持在約1小時，保持理想水平。

羅奕龍重申，新冠一直存在。隨着人群免疫力、疫苗接種、病毒變異、天氣因素等，可能會出現不同的呼吸道疾病，他呼籲民眾不要恐慌，此次疫情與新冠病毒類似，有發病症狀的市民，應連續3天進行抗原檢測。

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記者：黃穎津

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