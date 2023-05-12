【整容失敗】愛情片天后美琪賴恩面容大崩壞　網民質疑：整容失敗？

▲ 愛情片天后美琪賴恩面容大崩壞 網民質疑：整容失敗？

61歲的荷里活女星美琪賴恩（Meg Ryan）面容崩壞惹熱議！90年代曾拍攝多部經典影片如《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）、《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）等，有「愛情片天后」稱號的她早前為了撐場好友作品，竟然一改低調，罕有地在紐約公開露面。當日雖然仍保留了招牌金髮，但不少網民卻指她外表嚴重走樣，「膠味甚濃」，有人甚至更質疑，這是整容失敗的後遺症。

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近年被指面容崩壞的美琪賴恩，本月3日於老拍擋米高霍士（Michael J. Fox）的紀錄片《Still》放映會上，作公開亮相。從當日媒體拍攝的相片可見，一代女神的外貌有著驚人的變化，不但五官浮腫非常，以往精靈有神的雙眼亦變得細小，一股「膠味」似乎油然而生，令不少網民猜疑她是否整容失敗。

事實上，美琪賴恩的樣子數年前便已經受網民非議，不過她卻否認整容，並斥責網民毒舌。但有整容醫生則向傳媒表示只要細心研究過其五官，便知她是「整太多」，估計她除了注射肉毒桿菌及拉面皮，鼻子及嘴唇亦有「加工」，最終令容貌大走樣。

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責任編輯：羅嘉欣