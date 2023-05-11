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【醫生誤殺】拉丁舞導師抽脂後身亡　女醫生誤殺罪成判囚准保釋候上訴

社會 17:23 2023/05/11

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被告關孝孜。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師於2014年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生早前於高等法院經審訊後，被陪審團一致裁定誤殺罪成，判囚6年，女醫生今（11日）就定罪及刑期申請上訴許可。上訴庭聽取陳詞後批准申請，稍後頒布書面判決。法官並批准上訴人期間以10萬元現金及20萬元人事擔保外出候上訴，其間不得離港。

上訴人關孝孜（40歲），被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩，即被告身為註冊醫生，負責向死者進行抽脂程序，對死者負有謹慎責任，但被告卻違反有關謹慎責任，沒有為死者的安全採取合理的謹慎措施，即沒有在進行抽脂程序時，確保1名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程，亦沒有在鎮靜療程期間確保有足夠氧氣供應予死者。

控罪又指被告在進行抽脂程序時，未有遵循「鎮靜程序指引」，被告亦沒有在程序後，為死者提供適當足夠的監察和充足及時的復甦治療。控罪指被告違反上述責任，構成嚴重疏忽，亦是死者死亡的主要原因。上訴人於審訊後被裁定罪成，並於2021年10月被判監6年，現已服刑逾1年8個月。

上訴人就定罪及刑期申請上訴許可，上訴一方質疑，原審時控方將涉案手術室內兩段閉路電視片段合併及呈堂，部分為靜音片段，質疑有關片段合併或同步處理，專家或會得出不同推論。上訴一方又指，原審法官不予部份專家報告呈堂，令辯方無法就麻醉藥使用量作盤問。就控方詳情中，上訴方指當中指向不同時段的程序，包括所有事於詳情中，法官引導陪審團時，須就前因後果闡述有關醫療失誤指控。

法官聽取陳詞後批准上訴許可申請，並批准上訴人保釋候上訴申請。上訴人准以10萬元現金及20萬元人事擔保外出候上訴，其間不得離港，須交出旅遊證件，居於報稱住址。法官向上訴人指出，須於上訴聆訊當天出庭應訊，上訴人表示明白。

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記者：林育慧

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