【人工智能】IVE畢業生受病母經歷啟發　開發「AI早期抑鬱症篩查系統」評估病情

▲ （左起）IVE（青衣）資訊科技系講師劉智溢、系主任胡瑞能博士、哥哥何育龍、IVE數據科學及分析高級文憑畢業生何育麟，以及IVE（青衣）資訊科技系高級講師高堅華，合作開發「AI早期抑鬱症篩查系統」。（VTC圖片）

香港專業教育學院資訊科技學科畢業生受母親患抑鬱症經歷啟發，以人工智能科技開發系統，透過分析求助者的說話聲線、情緒和關鍵詞等，評估情緒困擾及患上抑鬱症的程度及風險。

去年，IVE數據科學及分析高級文憑畢業生藉其母的患病經歷，與兄長及同學合作開發「AI早期抑鬱症篩查系統」。他指，透過收集與抑鬱症相關的文獻、詞庫，以及與患者對話獲得醫療和社交媒體大數據，再自行編寫深度學習模型，應用AI、機械學習及大數據分析等科技，分析對話語氣及患者情緒，最終開發出系統。

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何育麟指，母親因工作壓力而患上抑鬱症，於發病初期不時感到情緒低落、對生活感憂慮，後期情況更每況愈下，包括因病發而突然失去部分記憶及行為意識、在廚房煮菜時不知何故手持菜刀，但病情輾轉，被耽誤3年後，才被診斷患上抑鬱症。

在陪伴媽媽覆診時，何育麟留意到醫生透過定期與病人對話分析其病情變化，令他想到運用科技輔助及支援醫生，分析與病人對話的內容，以提升診斷的準確度和效率，期望幫助更多同類病人，令他們及早得到適切治療。

負責指導項目的IVE（青衣）資訊科技系高級講師高堅華表示，系統集線上諮詢和智能分析於一身，方便易用，可將輔導對談內容以數據化呈現，能支援專業輔導或醫護人員作初步篩查及參考，但病情診斷及治療仍需依賴醫護及輔導團隊的專業判斷為準。他亦指，系統適合關注精神健康的機構、醫院診所，甚至保險公司使用，故建議定期進行對談，讓系統可收集更多數據以提高分析準確度。

研究團隊亦計劃進一步優化系統，如研究結合AI生成技術，包括支援更多語言如廣東話及普通話、加入虛擬診症功能等，並提供即時智能問診和輔導服務。

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責任編輯：梁凱婷