【首度合唱】周漢寧麗英MV面世　電影插曲《網騙》唱盡網戀爾虞我詐

由周國賢、韋羅莎、周漢寧及麗英主演的電影《全個世界都有電話》，內容圍繞由智能手機而引發的故事，題材貼地，笑中有淚。電影於今日發佈首支插曲《網騙》MV，由入圍第41屆香港電影金像獎最佳新演員的周漢寧及去年進軍樂壇的人氣YouTuber麗英首度跨界合唱。

兩位年青人在電影《全個世界都有電話》中發展一段如幻似真的網上情緣，爾虞我詐，呃呃氹氹，卻不無甜蜜溫馨的時刻，歌曲《網騙》娓娓道出這種由智能手機普及化而衍生的交友模式。

周漢寧表示：「十分感謝黃浩然導演給我寶貴機會，繼上年讓我獻唱《緣路山旮旯》片尾曲《Melanie》後，今年更為我和麗英度身打造合唱歌《網騙》。今次也是我首次發表合唱歌，能夠和好朋友麗英合唱，當然開心！有成就解鎖的感覺。」

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與周漢寧戲裏戲外都合拍

麗英亦表示電影中，她與周漢寧有一段如幻似真的『神交』關係：「《網騙》的歌詞正正就是導演為呢段『網騙感情線』度身創作，完全講中了網絡情緣中五味雜陳的心情。」

她續指：「我跟周漢寧早於在電視劇《教束》合作過，後來亦有其他一起工作的機會，大家是好朋友，因此錄音十分輕鬆順利，後來的聞歌起舞是隨心而發。」

▲ 麗英指《網騙》歌詞為電影劇情度身訂造，完全講中了網絡情緣中五味雜陳的心情。

原曲是本地原創英文歌

導演黃浩然表示，《網騙》原曲是由羅孝勇擔任主音的本地獨立樂隊Harbor Homme創作的英文歌曲《24/7 Mind》︰「我拍香港獨立電影，亦特別喜歡採用香港獨立音樂。聽過《24/7 Mind》後深受吸引，於是根據劇情填上廣東話歌詞，由Harbor Homme重新編曲，變成了輕快又活潑的《網騙》。」

早前《全個世界都有電話》於烏甸尼遠東電影節進行全球首映時，黃浩然宣佈於6月22日舉行「一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」，開創「電影試映＋音樂會」跨界別形式發佈電影的先河，邀請觀眾及歌迷於黃昏時份先於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會。

▲ 周漢寧與麗英在電影中發展一段如幻似真的網上關係，爾虞我詐，呃呃氹氹。

本地與台灣創作人匯集

音樂會表演嘉賓包括周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場會演繹多首於電影中出現的歌曲。

而購買690元門票套裝的觀眾，更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟，活動套票於5月12日上午10時起於快達票售票網正式公開發售。

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