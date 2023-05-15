【校園欺凌】小學被校園欺凌做壞學生博踢出校　吳林峰改變心態從容面對負評

▲ 校園欺凌對一個小朋友心智影響真係好大。

歌手吳林峰日前出席「正視欺凌正是愛」活動時，自揭讀書時遭欺凌的經歷，因為新移民的他，廣東話口音不正，成為同學的取笑對象。也因為名字跟林峯同音，因而經常被同學笑「你估你真係林峯?」，吳林峰因為校園欺凌，故意不交功課及遲到，成績一落千丈，希望能夠被踢出校，幸好他最後調整自己心態，慢慢轉換自己想法，而這些經歷對於現在做歌手的他，非常有用，面對負評時他都可以從容面對，歸功於爸媽的豁達教育。

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吳林峰在活動後接受了TOPick記者訪問，他性格內向，初來港的時間根本聽不明廣東話「佢哋（同學)笑我口音，會模仿我講嘢，去到中學都有。」他指初初都不介意，因為媽媽教要諗自己再諗人哋，他回家就會反思自己是不是做錯事：

言語欺凌最恐怖的地方，唔係鬧你有幾慘，鬧你有幾狠，而係會對於心理，聽完之後你會返去諗好多自己嘅嘢，嗰個係最大傷害成為情緒問題，好多事情好害怕，學校係一個微型社會，你就覺得自己係呢個社會最底層，就會有一個諗頭就係退學，一係唔想返學。

吳林峰亦都尋求媽媽協助，希望可以轉校：「阿媽講細路仔玩下呀！但其實好多嘢都係玩出現問題，呢個好嚴重，原來向最親嘅人尋求幫助，但係佢都唔會去認同你講嘅嘢，唔去思考，純粹覺得都係小朋友之間玩下啫，會覺得好無助。」

未能轉校，吳林峰惟有轉換自己心態，

好彩我性格除了內向之外，份人都幾冇所謂，會唔開心，但會諗仲有2年就畢業，好彩是爸媽教我做人唔好太執著，小朋友思想比較單純，唔會好似大人諗咁多利益關係，只係覺得嗰一刻係開心定唔開心，舉個例子就係細個買高達模型，會用盡方法到得手為此，但到大個會諗，高達模型要用幾錢？屋企有冇位擺？小朋友想法好直接，嗰種傷害好長時間都走唔到。

對成續的影響

吳林峰直言當時很希望被踢出校，所以用盡方法，「唔交功課！遲到呀！明明係準時回校，都出去行個圈先。想記過，記過幾多次就要退學，會諗呢啲方法，小五、小六成績係好差，操行開始差，其實諗起都幾無謂，影響我升中。」

他也因為小學遭欺凌，所以中學時，吳林峰就想逃離這個社區「我係旺角讀小學，中學係沙田讀，都因為呢個原因。」

▲ 吳林峰由街頭歌手轉做藝人。(ig圖片)

抗壓力變強

雖然經歷不快樂的童年，但吳林峰回望過去都感恩有此經歷，對現在做歌手甚有幫助，被網友嘲「樣衰學人做歌手」等負評都可以從容面對：

長大後幾感恩有這些經歷，當我做歌手，一定要接受，例如個司儀會講，我今日請林峯嚟，不過佢姓吳，聽落去冇乜嘢，個心態變咗，我會問你仲可以點玩呀？就算我見到鬧我樣衰，仲出嚟唱歌，我就都係blur言論，EQ極度好，要我嬲好難。

也因為這些經歷，激發他要出人頭地，

點解要笑我林峯，我入行都係想話俾人知我叫「吳林峰」。

正視校園欺凌問題

曾做社工的吳林峰直言欺凌分幾個層面，多數都是人生攻擊，例如身形，他告誡家長及學校要正視問題:

家長會覺得欺凌某程序上係玩，對於小朋友嚟講會覺得排斥，好多人都唔敢講，寧願上網講，但人與人之間係要講，我個年代未有ig，係真係會講出黎，呢家啲小朋友係開個私人ig講，轉個頭就話要自殺，好多人話呢家小朋友抗壓能力好低，但唔可以咁樣講，因為個情況唔一樣，希望大家唔好將欺凌呢件事睇得簡單化。

最後，他還分享了朋友的親身經歷，「我朋友係中學同學，性格好Active，咩都衝出嚟，自然變成眾矢之的，咁我都有笑過佢，同學玩佢，倒牛奶落佢書包，倒假昆蟲落去，到長大後，佢對牛奶同昆蟲都好恐懼，呢個已經係極大傷害，只要飲料有奶，佢都唔得。」

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記者:陳麗薇