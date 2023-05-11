【精神健康】港大研究指16.6%青年患精神病　近兩成現自殺念頭

▲ （曾耀輝攝）

港大研究發現，本港超過16.6%青年至少過去一年患有一種精神病，當中最普遍是抑鬱症，佔13.7%，而最大的壓力則來自學業，惟近7成半青年無接受精神科或心理服務。團隊同時發現，家庭空間、個人心態、數碼生活及逆境轉化是青年精神危機的四大風險領域，並提出很多風險因素涉及現代生活急速資訊化和智慧轉型，應探討健康得適應方向。

近75%的成年人精神疾病會在25歲前出現，港大受政府委託，過去4年進行全港首個青年精神健康流行病學調查，訪問逾3340名15至24歲的青年人，發現16.6%青年過去一年曾出現精神疾病，其中抑鬱症最為普遍共13.7%，接著是躁鬱症及廣泛性焦慮，分別佔2.3%及2.1%。不過，患精神病的青年中，74.1%並未有接受精神科或心理服務。

研究也發現，青年的壓力來源就主要來自學業、事業、個人前途及家庭關係，各佔42.8%、14.4%、12.5%及5.6%。另有19.4%青年過去一年出現自殺念頭，更有5%有自殺計劃，甚至1.5%曾企圖自殺，而有重型抑鬱者青年有自殺念頭的比率較沒有者高3倍，有自殺計劃亦高8倍。

團隊分析後指，家庭空間、個人生態、數碼生活及逆境轉化均是精神危機的四大風險因素，未來的干預措施應重點針對之，而其中家庭因素的精神健康最密切，如家庭精神病史、同年逆境、家庭關係欠佳或缺乏私人空間等，團隊建議精神健康專家應考慮加強家人參與介入措施的角色，為青年提供精神健康支援及提升家人的讀寫能力，並為青年提供可放鬆的「第三空間」。

港大精神醫學講座教授陳友凱指，很多風險因素涉及現代生活急速資訊化和智慧轉型，認為急需了解這些轉化對精神健康的影響及提出健康的適應方向。

至於青年不求助的原因，陳友凱稱，曾有病人反映在公立醫院要輪候2年才可接受服務「已經無心機去」，公營醫療服務未必更得上是因素之一，亦有部分是無法接受自己有精神病或患病而不自知。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指，希望政府政策局支持調查有延伸性追踪，而且亦應每隔一段時間就進行較大類型的調查，提高結果的參考性及相關性，亦冀是次調查為政府提供「施工圖」，針對不同風險因素去細化如何處理。

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記者：黃小冰