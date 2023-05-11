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【殺校潮】長洲錦江小學獲教育局批准開辦私立小一　校方感謝長洲各界人士支持

社會 18:10 2023/05/11

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中華基督教會長洲堂錦江小學下學年私營小一申請獲批。（林宇翔攝）

5間津小跌入殺校網，其中之一的中華基督教會長洲堂錦江小學今日（11日）宣布，已成功獲教育局批准在9月新學年開辦私立小一班，意味學校可透過重新參與再下一個學年的「小一入學統籌辦法」，倘達到16人的開班線要求，便可重新獲得政府資助。

校方透過校網公布成功申辦私小一，並感謝長洲各界人士對學校的信任及支持。校方亦透過校網呼籲參加周六（13日）連同錦江幼稚園舉辦的開放日。

據錦江小學校董會月初發表公開信，指上月向教育局提交申辦私立小一班的計劃中，已列明辦學團體、即中華基督教會長洲堂將全費資助新學年入讀的小一生學費。

另據教育局早前表示，若學校選擇在下學年以私營方式開辦小一班級，辦學團體承諾承擔私營的開支，並獲教育局批准，學校便可在再下一個學年重新參與小一入學統籌辦法，如學校獲派學生總人數達到16人或以上，便可獲准開辦資助小一班級。

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記者：馮琪雅

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