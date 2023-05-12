【奢華家品】Hermes米蘭傢俬展新作曝光　馬術靈感廣邀名師獻技

一年一度傢俬界的盛事Salone del Mobile（米蘭傢俬展）早前完滿結束，雖然今年的盛況好像沒有往常來得熱熾，本地媒體亦少了報道，但其實各大家品品牌依然對這年度盛事抱著不容有失的態度，當中可以找到我們熟悉，而且又近年積極拓展家品系列的Hermes，今年更以「基礎的力量」為整個系列點題。

Saut Hermes箱頭筆的畫風

法國藝術家Jochen Gerner以箱頭筆即興創作出餐具上的圖案，配以取材自Saut Hermes馬術比賽圖案，加上柔和的色調，非常討好。

▲ 傢俬展內，Hermes將4款由藝術家Pierre Charpin操刀的地毯放在當眼位置。（圖片品牌提供）

▲ Cordelie地毯。（圖片品牌提供）

Cordelie馬術地毯

今次在米蘭傢俬展中，Hermes一口氣推出了數款呎吋為200厘米 X 300厘米的棉質地毯，設計全由Pierre Charpin操刀，生於1962年的他原為塑料藝術家，他的來頭不少，先後曾經和Alessi及Veini等品牌合作，部分作品亦被巴黎著名的龐比度博物館收藏。

這一次他為Hermes設計的地毯均以鞍馬、圍欄、馬頭圖案為主，看似簡單的圖案，如果大家有機會看見「真身」，便會發覺麻布上有著棉繩刺繡，正是來自傳統的Cordelie織繩技術，而這一種用人手作出的刺繡更是品牌的獨門技術。

▲ Ancelle d'Hermes椅子。（圖片品牌提供）

▲ Ancelle d'Hermes椅子。（圖片品牌提供）

Ancelle d'Hermes北歐美學

Cecilie Manz除了是圖中Ancelle d'Hermes扶手椅的設計師外，究竟她是何許人？

原來這位來自丹麥著名的工業設計師，早於1998年已經創立自己的工作室，當中要數到最深入民心的作品，就一定是由2014年開始陸續面世的B&O便攜式系列揚聲器。這一次為Hermes效力，她用上簡單又直接的方法推出一張以實心橡木製的椅子，椅子表面用上皮革製成坐墊，整個外觀秉承了北歐傢俬上的美學，重申耐用、堅固、簡單就是美的傳統北歐美學。

▲ Contour d'Hermes低調梳化。（圖片品牌提供）

Contour d'Hermes低調梳化

過往傢俬展中甚少見到Hermes的大型傢俬，這一次來一個小突破推出大型梳化，設計簡約實用，精髓全在於用料和細節，例如梳化布藝應用了羊毛和純棉粗紗帆布縫製，椅背的鈕釦和勾勒線條的滾邊以真皮包裹著，甚至隱藏於面料下的椅腳亦以皮革包覆，完全以低調的姿態呼應Hermes的傳統和風格。

▲ Souffle d' Hermes枱燈。（圖片品牌提供）

Souffle d' Hermes經典再續

大家還記不記得有一盞名為Block的地燈？時為1996年，像兩塊冰塊般將燈泡夾在其中，推出後震驚全球家品界，時至今日仍然熱賣，而這一盞地燈的設計師正是來自芬蘭的Harri Koskinen，今次他為Hermes設計的枱燈嘗試探索玻璃質感，玻璃全用人手吹製而成，設計師希望它無論在亮起和關上時都可以成為家中一項迷人的擺設，枱燈備有深紫色、青綠色和焦燈色可供選擇。

▲ Conservatoire椅子。（圖片品牌提供）

Conservatoire重新改良

對設計師家品有認識的人，都一定聽過Jasper Morrison的名字，這位倫敦設計師先後為不少國際品牌效力過，包括Muji、意大利家品品牌Cappellini和Vitra等。年輕時由他創作的一張名為Thinking Man's Chair，更令他打響了個人招牌，成為設計師椅子範疇裏其中的一張經典。

Jasper有見Hermes曾於1930年代推出過一張椅子，於是以它為藍本，改用了纖幼的椅腳和將椅子的比例作改良，以品牌最高級的公牛皮革包裹著橡木椅背和座位，整體非常漂亮耐看。

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記者：何偉雄