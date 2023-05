【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校

李佳自奪《中年好聲音》亞軍後,人氣急升工作不斷,她堅持工作多忙也好,也要分配時間陪伴兩名兒子。李佳次子Kaya 就讀的博愛醫院陳國威小學於5月11日舉行母親活動,李佳現身學校支持愛兒,更大讚學校幫到手,「仔仔有間好學校,我就好放心,可以參加歌唱比賽,講老實話,如果學校唔係好給力嘅話,我就真係做唔到嘢。」

2016年11月,李佳為了追夢,毅然舉家從英國移民來港,抵港後首要安排兩名兒子讀書問題。李佳與家人住在日出康城,找學校也在將軍澳區著手,她初時毫無頭緒,她當年帶長子四出叩門,最終心儀博愛醫院陳國威小學,

心儀傳統津校

大仔Canli在英國出生講流利英文,老師讚Canli好聰明,李佳卻認為大仔的中文是一張白紙,最終心儀陳國威小學,

李佳著重兒子的品德多於學業,從來不會要求他們攞100分,她笑言兒子是英文人都要求英文不能低分,其他科目都是用中文來上堂,還要學習中文字非常困難,她當時只要求「合格」,

傳統學校功課唔會少,但李佳覺得陳國威小學的功課還可以,她從其他家長身上知道有些學校功課多到驚。不過,始終大仔在英國讀書時是沒有功課,來到香港要做功課做功課對兒子而言不太習慣

兩兒性格大不同

兩個兒子性格也大不同,李佳指大仔比較乖、比較聽話,讀書成績比弟弟好,細仔則比較調皮有小聰明,中文默書最近更有進步。

▲ 李佳收到細仔親手做的母親節咭很感動,她大讚兒子寫的中文字很整齊。(攝影:林碧洋)

學校舉行母親節活動,現時就讀四年級的細仔Kaya,親自整了張母親節咭送給她,咭內寫上對媽媽滿滿的愛,

看到細仔的母親節卡,李佳被兒子感動了,她開心地說:「寫得好整齊,佢以前啲字好亂,我唔係高挑,我好細粒,但可能喺佢心目中我係高挑。」

陳國威小學韋淑貞校長則補充指,Kaya是學以致用,因為老師教了外貌描寫,想趁母親節要求小朋友在咭上形容母親,並寫張母親節咭送給媽媽。

以身作則做好榜樣

李佳著重品德,更會身教兩子,她藉今次參加《中年》比賽,教導兒子做人要堅持、要努力、要進步,她曾向兒子說:

你睇吓媽咪,喺比賽當中一路一路咁成長,堅持到最後攞到獎,你哋覺得點?你哋會唔會proud of me?佢哋好proud of me,特別係細仔,佢好黐我,成日講『love you so much!』,佢見到別人讚我,佢係好proud of,佢比我更開心,所以我都同佢講,媽咪都好努力,你最少都要合格啦!學校努力,自己再進步,如果啲人講,『李佳老師唱歌好好,但佢個仔做功課好差,你自己覺得好唔好呢?』