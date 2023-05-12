【育兒心得】兩兒從英國來港讀傳統津小 李佳開心兒子中文有進步：入到好學校

▲ 李佳為追夢舉家從英移民來港，仲為兒子逐間學校叩門 他們唔識中文從零開始。

李佳自奪《中年好聲音》亞軍後，人氣急升工作不斷，她堅持工作多忙也好，也要分配時間陪伴兩名兒子。李佳次子Kaya 就讀的博愛醫院陳國威小學於5月11日舉行母親活動，李佳現身學校支持愛兒，更大讚學校幫到手，「仔仔有間好學校，我就好放心，可以參加歌唱比賽，講老實話，如果學校唔係好給力嘅話，我就真係做唔到嘢。」

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2016年11月，李佳為了追夢，毅然舉家從英國移民來港，抵港後首要安排兩名兒子讀書問題。李佳與家人住在日出康城，找學校也在將軍澳區著手，她初時毫無頭緒，她當年帶長子四出叩門，最終心儀博愛醫院陳國威小學，

我自己send信同叩門，博愛醫院陳國威小學係叩門入讀，當時同大仔嚟考試時，個個老師都好友善，笑容滿面，對住我哋都會打招呼say hello！第一印象都幾溫馨，大仔考完入學試後，老師讚佢好聰明，當時印象好好。

心儀傳統津校

大仔Canli在英國出生講流利英文，老師讚Canli好聰明，李佳卻認為大仔的中文是一張白紙，最終心儀陳國威小學，

老師知佢中文比較差，好照顧佢，佢唔明都會用英文幫佢解釋，當時都有送佢去補習，但我覺得唔係好有用，其實小朋友要學，佢哋真係好快，佢唔鍾意嘅話，真係需要一段時間，我轉過嚟係因為傳統學校，希望可以同本地嘅小朋友打成一片，又可以學中文，佢個性比較shy(害羞)，老師話佢喺學校好乖，性格比較內斂，唔計較。

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李佳著重兒子的品德多於學業，從來不會要求他們攞100分，她笑言兒子是英文人都要求英文不能低分，其他科目都是用中文來上堂，還要學習中文字非常困難，她當時只要求「合格」，

合格對佢嚟講都係好難嘅事，佢普通話會話分數唔差，但考試就真係唔得，到咗三、四年級就有NCS(非華語學童教育)，針對外國小朋友，對佢嚟講好有幫助，大仔依家入到玄圓學院第三中學，我就好開心，係間英文學校，佢升讀上去考到全級第三名，成績好好，其實睇返係陳國威小學打嘅基礎係好好。

傳統學校功課唔會少，但李佳覺得陳國威小學的功課還可以，她從其他家長身上知道有些學校功課多到驚。不過，始終大仔在英國讀書時是沒有功課，來到香港要做功課做功課對兒子而言不太習慣

佢做功課試過做到喊，喊到呢…我見功課唔係好多，一、兩頁，有啲係抄寫，佢又唔習慣，直到四年級下學期，佢開始明，知道要努力讀書考中學，我同佢講，『如果你次次都唔合格唔緊要，將來係你自己手上面，將來我幫唔到你，你到時乜都唔識嘅話，你行出去自己會好後悔，嗰次之後就開始明白，成績開始進步。』

兩兒性格大不同

兩個兒子性格也大不同，李佳指大仔比較乖、比較聽話，讀書成績比弟弟好，細仔則比較調皮有小聰明，中文默書最近更有進步。

呢一排好啲，尤其係中文，佢一向默書都好差，我都冇問佢中文默書嘅成績係點，我見佢最近中文默書有進步，有七十幾分。

▲ 李佳收到細仔親手做的母親節咭很感動，她大讚兒子寫的中文字很整齊。(攝影：林碧洋)

學校舉行母親節活動，現時就讀四年級的細仔Kaya，親自整了張母親節咭送給她，咭內寫上對媽媽滿滿的愛，

親愛的漂亮媽媽： 你又高挑又瘦，你有一張瓜子臉和一把長有卷的頭髮，你有明亮的眼睛，你的鼻子高高的，你有薄嘴唇，笑起來牙齒很潔白。你是一位又漂亮又溫柔的媽媽。 我想告訴你：你是世上最好的媽媽 兒子Kaya

看到細仔的母親節卡，李佳被兒子感動了，她開心地說：「寫得好整齊，佢以前啲字好亂，我唔係高挑，我好細粒，但可能喺佢心目中我係高挑。」

陳國威小學韋淑貞校長則補充指，Kaya是學以致用，因為老師教了外貌描寫，想趁母親節要求小朋友在咭上形容母親，並寫張母親節咭送給媽媽。

以身作則做好榜樣

李佳著重品德，更會身教兩子，她藉今次參加《中年》比賽，教導兒子做人要堅持、要努力、要進步，她曾向兒子說：

你睇吓媽咪，喺比賽當中一路一路咁成長，堅持到最後攞到獎，你哋覺得點？你哋會唔會proud of me？佢哋好proud of me，特別係細仔，佢好黐我，成日講『love you so much！』，佢見到別人讚我，佢係好proud of，佢比我更開心，所以我都同佢講，媽咪都好努力，你最少都要合格啦！學校努力，自己再進步，如果啲人講，『李佳老師唱歌好好，但佢個仔做功課好差，你自己覺得好唔好呢？』

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參加《中年》，兒子沒有投訴媽媽少了時間陪他們，更大力支持媽媽，李佳仍會盡量抽時間在周未與他們去玩，

佢哋好支持我，平時我都會同佢哋傾，我依家好忙，就算未參加比賽前，有時我上堂都好忙，「上堂好忙，會唔會怪媽咪冇時間陪你哋？」大仔比較識講嘢，『唔會呀！知道媽咪好忙係為我哋可以賺多啲錢，幫我哋買嘢！』，佢哋明白嘅，但我就唔會忙到唔理佢哋，我以前教唱歌時，基本原則周末係唔上堂，一定要陪佢哋，但依家《中年》同tvb有嘢做，所以有時候都會係周末，佢哋都明，但我都會盡量抽時間陪佢哋出去，好似學校有嘅活動，我有時間都一定參與。

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記者︰林碧洋