【猴痘】旺角同志場所疑爆猴痘群組　44歲長期病男子進行高風險接觸後染疫

▲ 44歲長期病男子確診猴痘，曾訪旺角消遣場所進行高風險接觸。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

該個案涉及一名44歲有長期病患的男病人。他於5月7日開始出現局部皮膚潰瘍，並於5月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚（10日）確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

經初步調查，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。根據病人提供的資料，他曾於4月29日晚上到訪位於旺角上海街的一所消遣場所「胡同」，其間有高風險接觸。據了解，「胡同」是香港最大型的同志桑拿之一。中心呼籲於曾於過往兩星期內到訪上述位於上海街處所的人士，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸的人士，盡快致電猴痘電話熱線。

中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。鑑於近日錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

TOPick致電「胡同」，查詢目前場所是否會暫停營業，暫未獲回覆。

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記者：黃穎津