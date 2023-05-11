【外交部駐港公署】劉光源赴立法會閉門分享國際形勢　梁君彥：香港要做好「內聯國家、外聯世界」角色

▲ 劉光源到立法會向議員就國際形勢和外交專題講課。(梁君彥fb圖片)

外交部駐港特派員公署特派員劉光源今日下午應立法會主席梁君彥邀請，到立法會向議員就國際形勢和外交專題講課，講座以閉門形式。梁君彥指，劉光源是自香港回歸以來，第一位親臨立法會主持講座的外交部駐港特派員公署特派員，有80多位議員出席講座，了解到香港要做好「內聯國家，外聯世界」的角色。新思維立法會議員狄志遠表示，劉光源沒有特別提點議員要做甚麼，講座形式單向為主，約一小時多，議員無發問，聽講解為主，認為有關的溝通是好事。

梁君彥在社交媒體表示，繼港澳辦主任夏寶龍上月中到立法會後，今次再有中央官員來到這裡，劉光源特派員更是自香港回歸以來，第一位親臨立法會主持講座的外交部駐港特派員公署特派員，是難得的學習機會。

▲ 有80多位議員出席講座。(梁君彥fb圖片)

梁君彥指，出席講座的80多位議員都聚精會神地聽講，了解到在現時複雜多變的國際形勢下，香港要做好「內聯國家，外聯世界」的角色。他續指。講座讓他和各位議員都了解中國特色大國外交的政策主張和立場觀點，也領悟到「居安思危，治不忘亂」，國家和香港才可長治久安，共創繁榮。

狄志遠：劉光源無特別提點議員

狄志遠今日在講座後表示，劉光源在講座中分享國家外交策略，作為大國如何處理國際關係，講座形式單向為主，約一小時多，議員無發問，聽講解為主，絕大部份議員有出席。他認為，如果日後有多些平台或機會，未來有多些互動，可以問問題，會更好。

▲ 狄志遠表示，劉光源在講座中分享國家外交策略。（區綽彥攝）

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狄志遠認為，有關的溝通是好事，如果日後有類似溝通，助他們在不同課題了解國家戰略也是好事。

被問到劉光源在講座中，有否特別提醒議員要做什麼？狄志遠表示，劉光源沒有特別提點，只是純粹分享外交策略。至於劉光源在講座中，有否提到香港部分在中美關係之下要做甚麼，以及有否提醒香港仍面對國安風險的部份？狄志遠指，均沒有。

林琳：劉光源全面解讀了二十大 對中國特色大國外交的頂層設計和戰略部署

民建聯立法會議員林琳透露，講座期間，劉光源首先深入分析及歸納了當前國際形勢變亂交織的最大特點，並全面解讀了黨的二十大對中國特色大國外交的頂層設計和戰略部署。她認為，劉光源有幾點分享為她留下最深印象，包括中國堅持以聯合國爲核心的國際體系、以國際法爲基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則爲基礎的國際關係基本原則，反對所謂「基於規則的國際秩序」和偽多邊主義。

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記者：區綽彥