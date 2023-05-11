【外交部駐港公署】劉光源赴立法會閉門分享國際形勢　狄志遠：無特別提點議員

▲ 狄志遠表示，劉光源在講座中分享國家外交策略。（區綽彥攝）

外交部駐港特派員公署特派員劉光源今日下午應立法會主席梁君彥邀請，下午到立法會向議員就國際形勢和外交專題講課，講座以閉門形式。新思維立法會議員狄志遠在講座後表示，劉光源分享國家外交策略，沒有特別提點議員要做甚麼，講座形式單向為主，約一小時多，議員無發問，聽講解為主。他認為，有關的溝通是好事，如果日後有類似溝通，助他們在不同課題了解國家戰略也是好事。

狄志遠今日在講座後表示，劉光源在講座中分享國家外交策略，作為大國如何處理國際關係，講座形式單向為主，約一小時多，議員無發問，聽講解為主，絕大部份議員有出席。他認為，如果日後有多些平台或機會，未來有多些互動，可以問問題，會更好。

狄志遠認為，有關的溝通是好事，如果日後有類似溝通，助他們在不同課題了解國家戰略也是好事。

被問到劉光源在講座中，有否特別提醒議員要做什麼？狄志遠表示，劉光源沒有特別提點，只是純粹分享外交策略。至於劉光源在講座中，有否提到香港部分在中美關係之下要做甚麼，以及有否提醒香港仍面對國安風險的部份？狄志遠指，均沒有。

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記者：區綽彥