【假冒短訊】馬會澄清與假冒短訊無關　絕不發短訊要求重新啟動生物認證

馬會提醒客戶和公眾人士慎防一個假冒短訊（SMS），該短訊聲稱帳戶權限受限，並附上連結（hxxps://www[.]hkjjc[.]club）要求重新啟動生物認證。馬會澄清與該偽冒短訊及連結無關，呼籲市民如收到任何可疑的短訊，切勿回覆、點擊連結或提供任何資料，馬會從來不會發出任何短訊或連結要求顧客重新啟動投注戶口的生物認證。

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為保障自己免成為網絡詐騙的受害者，馬會有以下建議：

在回應任何可疑電郵、電話、留言、短訊或其他形式的通訊前，請先致電本會顧客服務熱線（852）1818核實有關訊息或來電者身分。

如閣下需於網上使用投注戶口時，請確保連接至馬會官方網站。馬會官方投注網域名稱為bet.hkjc.com。

不要向可疑第三者提供敏感的個人資料、投注戶口資料及「智財卡」密碼。

如市民懷疑或曾經向可疑第三者提供個人資料及投注戶口詳情，應立即經HKJC網上客戶中心（cc.hkjc.com）更改投注戶口密碼，及致電（852）1818與馬會聯絡，並立刻向警方報案。

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記者：馮琪雅