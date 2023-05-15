【持續進修】園藝管工獲資歷架構三萬獎金　赴加拿大參加園藝研討會

▲ 去年學習體驗獎勵計劃樹藝及園藝葉獲獎者張曉民。（吳穎嵛攝)

資歷架構自2013年起舉辦學習體驗獎勵計劃（獎勵計劃），旨在提升各行業從業員的知識和技能，以及他們在勞動市場的競爭力。去年學習體驗獎勵計劃樹藝及園藝葉獲獎者張曉民，透過獎勵計劃的三萬元獎金赴加拿大進修，指十分感謝資歷架構提供機會讓其增值自己。

張曉民大學時修讀政治及國際關係學，從浸會大學畢業後於園藝公司任職文員，期間接觸到與樹木及植物相關的知識，漸漸對樹藝產生興趣。張曉民在園藝公司工作一段時間後，得到一名資深樹藝師的賞識，開始學習園藝方面的知識，並由文職轉為協助其種植花卉、修剪樹木等工作。

張曉民加入公司一段時間後，發現自己對園藝的認識不足，指「本來以為園藝只係淋水，了解多咗先知呢個行業需要嘅知識同技能好多」，但未來希望繼續在園藝行業發展，因此以公餘時間於香港大學專業進修學院修讀樹木管理及保育高級文憑。文憑為資歷架構第四級課程，他亦於近年陸續取得國際樹藝師及攀樹師等專業資格。

獲獎勵計劃予三萬元獎金赴加拿大進修

張曉民修畢高級文憑課程後參加獎勵計劃，在衆多申請者中突圍而出，獲得三萬元獎金，並於今年一月參加加拿大安大略省園境會議。會議為加拿大一年一度的大型園藝展，涵蓋一系列工作坊和研討會，當地的園藝專家亦會發布一些新的種植產品和技術。

張曉民表示，北美的住宿和機票十分昂貴，「如果冇呢三萬蚊都未必會去」。園境會議原本不在獎勵計劃的行業推介學習活動列表内，但此活動是加拿大最大型的園藝展，亦有移一定知名度，最終獲行業培訓諮詢委員會接受。

張曉民指，6場活動中最令他深刻的是細菌堆肥工作坊，當地的園藝專家在有機堆肥物中加入對泥土有益的細菌，加速有機肥料的分解，生成含豐富營養的泥土。張曉民將技術帶回香港，以細菌堆肥種植的生長速度比傳統方法快一倍，植物的根部亦較為健康，減少使用化學農藥的機會。

他續指，現時政府對於農藥的規管逐步收緊，越來越多農藥在香港禁止使用，相信全世界都有此趨勢，認為從研討會學到此技術是很大的得著。

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盼未來希望繼續在園藝業發展

張曉民現時在英聯邦國殤紀念墳場管理委員會工作，該機構管理4個軍人墳場，墳場根據英式規格管理，墳墓前會有不同顏色的花卉，四周亦會擺滿樹木，營造大型園林環境。張曉民日常主要打理墳墓環境，以不同機器修剪樹木。場地屬員工自己管理，他們可嘗試一般園藝從業員較少嘗試到的技術，例如他們會收集種子，以扦插的方式在苗圃種植。張曉民指，未來希望繼續在園藝業發展，吸收更多工作經驗後，或會修讀相關碩士課程，增值自己。

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記者：吳穎嵛