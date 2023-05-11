【邁向金婚】劉江夫婦相濡以沫　劉老師結婚近50年從不吵架

▲ 人稱劉老師的劉江與太太邁向金婚。

「她進一步，我便退一步。」人稱劉老師的劉江與太太結婚近五十年，劉江夫婦多年來都從不吵架，相愛大半生恩愛依然。

寵妻的劉江是一個浪漫的男人，他會送花、約會太太慶祝紀念日，同時亦為妻兒努力賺錢，希望給家人一個幸福的家。

【金宵大廈2】「林老師」現身結局單元為四角戀解謎 劉江曾揚不拍大台劇破例客串

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

電影《死屍死時四十四》中，劉江飾演的陳寶龍（Boron）與黃文慧飾演的陳李惠珠（Betty）是一對夫婦，二人於戲中的肉麻對白甜度甚高。

劉江認為：「陳生說出了很多男人的心聲，他不敢反抗時便有一些叛逆性的動作。」不過劉江強調：「我當然不是這樣。」

【兩台大戰】曾志偉打人情牌召舊將返TVB 劉江回巢任《好聲好戲》導師

▲ （《死屍死時四十四》劇照）

慳錢為兒子供書教學

現實中的劉江入行影視圈47年，工作繁忙的他不得不將湊仔重任放在太太身上，「不是交給她（太太），她根本就要接手，我都會看功課，盡量看。」

劉江表示沒有刻意將兒子送出國讀書，「不是我送他，是他選擇去英國讀書。用辛辛苦苦捱出來的錢供他讀書，希望他讀有所成，我都不希望他去到會有很多香港學生，大家都說廣東話。」

原來兒子曾經想選修法律系，劉江說：「我跟他說你不是這科的，這科不是容易讀。我說我支持你，不過我這筆錢是給自己養老，你拿去讀書要對得起這筆錢，如果你覺得讀不到的話便盡快轉軚吧。」

後來兒子選修會計系，劉江透露：「當時一個月一萬六千元，每月供樓供萬多元，我和太太呼吸空氣也要花三萬元。」父母對子女供書教學不容易，不過劉江希望兒子能學有所成，他與太太一同努力慳錢將儲起的錢給兒子在英國讀書。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

兒子是上天的禮物

劉江的兒子早已學成歸來，「他（兒子）已回來香港多年，以前一起住，現時他自己租屋。」

問到兒子是否已成家立室？劉江說：「沒有。他們這代是不結婚的，結婚都是不會生小朋友。不是我作決定，無所謂啦！我以前都喜歡有小朋友，現在也77歲了，自己開開心心便好。」

曾經，劉江與太太考慮過為兒子添個弟弟或妹妹，「我有這樣想過（生多個小朋友），但我中風之後便沒有這樣想，隔了一段時間便覺得這個世界回來了，健康也好了。直到我想再生的時候，當時的小朋友已經大了，10歲了，那便開始算了。那時會覺得連這個也不知有沒有機會養大呢！沒辦法，這是注定的。」

子女是上天給予的禮物，劉江對此從不強求。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與太太邁向金婚

1973年12月16日，劉江與圈外女友結婚，婚後育有一名兒子，組成三口之家。

轉眼間，今年已經是2023年，劉江算一算手指說：「應該50年了。」

劉江曾於30多歲時因腦血管栓塞而中風，跟太太結婚不久的他可謂是「仔細老婆嫩」。太太當時既要照顧躺臥病床的他，亦要看顧只有4歲的兒子，還要兼顧家中的大小事務，令劉江擔憂到流下男兒淚，並靠信念戰勝病魔。

最艱難的日子已經捱過去，劉江形容維繫一段關係就如跳舞一樣，「她進一步，我便退一步。當然是這樣啦，退的永遠都是我們，這個世界就是這樣。」

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

劉江寵愛太太

寵妻的他經常都遷就太太，「開始當然你會說兩句、駁一駁嘴，到最後還是吃回自己的苦果。（與太太）不會吵架的，駁兩句嘴也會，吵架則不會。」他解釋：「我根本沒有這個權利去吵架，她經常去照顧（家庭），難道我說她不好嗎？」

鐵漢柔情，劉江笑稱太太是要氹的，他至今亦會偶爾送花給太太，並會相約太太慶祝特別日子，十分恩愛！

最新影片推介：宋芝齡專訪

作為演員，劉江難免會跟女演員演對手戲，亦可能會有身體接觸。至於太太會否因此擔心？他肯定地說：「她不會怕，也不會去現場，這麼多年都是。是信任，亦因為我的外表也不像。每日規規矩矩生活便有安全感，我不喜歡（應酬），我比較內向吧。」

問到劉江喜歡太太甚麼？他臉紅地說：「踏實，沒太多花弗。」那麼太太喜歡他甚麼？他說：「老老實實吧！我覺得是，事實如是。」

找到一個願意與你同甘共苦的人，再難捱的日子也不會難過。

【明星養生】劉江豁達面對生死願當大體老師 跑步養生讓人生馬拉松走得更遠 上一頁

場地：YOSOSISI Party Room

記者：梁樂欣、游艾維

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R