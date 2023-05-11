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【食物安全】法國Marie Morin朱古力慕絲或含玻璃碎　食安中心令停售下架及回收

社會 19:23 2023/05/11

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法國Marie Morin一款慕絲可能含有玻璃碎片。

食物環境衞生署食物安全中心今日（11日）呼籲市民不要食用一款法國進口的慕絲，因為有關產品可能含有玻璃碎片。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：朱古力慕絲
品牌：Marie Morin
淨重：100克
來源地：法國
此日期或之前食用：2023年5月11日
批次編號：431100002
進口商：City Super Limited

中心發言人說：「中心得悉法國Rappel Conso發出通告，指上述批次的產品可能含有玻璃碎片。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。」

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：馮琪雅

食用安全 食安中心 衞生署 食物環境衞生署 法國 朱古力

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