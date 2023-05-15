【小一報名】直資優才書院小學設5層資優架構　小一入學申請6月12日截止

▲ 優才(楊殷有娣)書院小學部設有5層資優教育架構，推行小班教學及專科專教。（湯致遠攝）

直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院小學部的初小校舍位於旺角，高小與中學部則共用將軍澳調景嶺校舍。優才小學部重視學生的才華發展，設有系統性的5層資優教育架構，推行小班教學及專科專教，師生比例約1:10。

優才中學部開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程，2021年第二屆12名學生應考IB，3人成為45分滿分IB狀元，更有狀元升讀著名學府劍橋大學。

學校由即日至6月12日接受2024-25年度小一入學網上報名，並於7月1日至2日、7月8日至9日進行第一輪面試，第二輪面試則暫定於9月30日至10月1日舉行，10月下旬公布結果，而多元資優生家長課程暫定於11月至2024年3月舉行。

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校長分享收生準則

優才小學部陳偉傑校長曾接受TOPick訪問表示，學校提供128個小一學額，每年申請人數約3,000多人。所有申請學生都獲邀接受首輪面試，分為個人及小組遊戲兩部分，過程約30分鐘。陳校長透露，首輪面試個人部分包括語文知識、數理、生活常識，並不刻意考核深奧內容，而以小朋友生活所見所聞為主。校方透過小組活動了解學生的合作性、合群性、與人相處能力、專注力等。

當中約一半學生及其家長進入第二輪面試，觀察親子互動情況，了解家長培育孩子的方式、對家校合作的看法等，陳校長希望家校共同發掘小朋友的才華並加以培育。校長期望找到喜愛學習的學生，因喜愛學習就會主動學習，並且求知慾較強。

雖然優才推行資優教育，但陳校長表明在小一入學申請階段，即使小朋友有特別才能也不會加分。如日後學生獲錄取，入學時則可盡早識別其才華而作培訓。

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責任編輯︰駱秀玲