  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一報名】直資優才書院小學設5層資優架構　小一入學申請6月12日截止

中小學 18:22 2023/05/15

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

優才(楊殷有娣)書院小學部設有5層資優教育架構，推行小班教學及專科專教。（湯致遠攝）

直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院小學部的初小校舍位於旺角，高小與中學部則共用將軍澳調景嶺校舍。優才小學部重視學生的才華發展，設有系統性的5層資優教育架構，推行小班教學及專科專教，師生比例約1:10。

優才中學部開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程，2021年第二屆12名學生應考IB，3人成為45分滿分IB狀元，更有狀元升讀著名學府劍橋大學。

學校由即日至6月12日接受2024-25年度小一入學網上報名，並於7月1日至2日、7月8日至9日進行第一輪面試，第二輪面試則暫定於9月30日至10月1日舉行，10月下旬公布結果，而多元資優生家長課程暫定於11月至2024年3月舉行。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】5歲Sheldon癌逝半年　媽媽化悲傷為力量︰最怕忘記

校長分享收生準則

優才小學部陳偉傑校長曾接受TOPick訪問表示，學校提供128個小一學額，每年申請人數約3,000多人。所有申請學生都獲邀接受首輪面試，分為個人及小組遊戲兩部分，過程約30分鐘。陳校長透露，首輪面試個人部分包括語文知識、數理、生活常識，並不刻意考核深奧內容，而以小朋友生活所見所聞為主。校方透過小組活動了解學生的合作性、合群性、與人相處能力、專注力等。

當中約一半學生及其家長進入第二輪面試，觀察親子互動情況，了解家長培育孩子的方式、對家校合作的看法等，陳校長希望家校共同發掘小朋友的才華並加以培育。校長期望找到喜愛學習的學生，因喜愛學習就會主動學習，並且求知慾較強。

雖然優才推行資優教育，但陳校長表明在小一入學申請階段，即使小朋友有特別才能也不會加分。如日後學生獲錄取，入學時則可盡早識別其才華而作培訓。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
17:48 2022/06/24
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
14:33 2022/07/15
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
【小一報名】直資港大同學會小學有一條龍中學　5月13日接受小一入學申請
18:02 2023/05/10
【小一報名】直資港大同學會小學有一條龍中學　5月13日接受小一入學申請

你可能感興趣

【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
17:48 2022/06/24
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
14:33 2022/07/15
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
【小一報名】直資港大同學會小學有一條龍中學　5月13日接受小一入學申請
18:02 2023/05/10
【小一報名】直資港大同學會小學有一條龍中學　5月13日接受小一入學申請
直私學校 收生面試 中小學教育 小學 資優教育 優才(楊殷有娣)書院 DSE IB

最高瀏覽

【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
15:45 2023/05/14
【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖
【激嬲老婆】老公贈Rolex勞力士冧老婆　名模送店修理揭假錶：呃足18年
18:22 2023/05/14
【激嬲老婆】老公贈Rolex勞力士冧老婆　名模送店修理揭假錶：呃足18年