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【持續進修】資歷架構「學習體驗獎勵計劃」申請月底截止　黎英偉：以獎金鼓勵從業員終身學習

社會 00:00 2023/05/15

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資歷架構秘書處總經理黎英偉。（吳穎嵛攝)

資歷架構自2013年起舉辦學習體驗獎勵計劃（獎勵計劃），旨在提升各行業從業員的知識和技能，以及他們在勞動市場的競爭力。資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，教育局希望透過資歷架構，以獎金形式鼓勵各行業的從業員終身學習，同時令行業競爭力提升。

黎英偉表示，現時有23個推行獎勵計劃的行業，每個行業會有3個得獎者，參加者需為受獎勵計劃認可行業的從業員，以及擁有資歷架構認可的資歷。得獎者由行業培訓諮詢委員會選出，視乎參加者的進修計劃、過往在行業的貢獻和抱負，以及獲獎後能否幫助資歷架構宣傳獎勵計劃。黎英偉又指，本年的獎勵計劃的申請將於本月31日截止，歡迎23個推行獎勵計劃行業的從業員申請。

黎英偉指，獎勵計劃由2013年舉辦以來，吸引超過2000名各行業的從業員申請，逾630人獲獎，其中近6成獲獎者參與海外學習活動，其餘4成則參與本地的學習活動。獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲3萬元獎金，參與香港境外舉行的學習活動則可獲3萬元。獎金以獎學金形式發放，獲獎者可自由運用獎金。

黎英偉表示，獎勵計劃希望讓業内持續學習表現出色的從業員，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，讓從業員擴闊個人視野和拓展網絡，實現個人及事業目標。他續指，獲獎的從業員對行業有一定的熱情和熱誠，希望透過獎金鼓勵他們參與相關的學習活動，包括比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團，幫助他們於行内建立人際網絡，及獲得相關知識和技能。

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記者：吳穎嵛

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