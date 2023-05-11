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【殺校潮】5間獲派0班小學救校方案申請揭盅　2小學獲批轉私營小一

社會 20:22 2023/05/11

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5間小學獲派0班，涉及黃大仙、中西區、港島東區及離島區。（資料圖片）

5間津貼小學早前獲「派0班」，即是於2023/24學年不獲批資助小一班級。教育局今日（11日）回覆本報表示，就有關學校所提交的方案，正陸續聯絡並通知相關辦學團體或學校有關審批結果，局方會繼續與有關學校緊密溝通，為學校提供適切的支援和協助。據知，其中兩間申請轉私營小一的小學申請均獲批。

5間獲派0班小學，有2間位於黃大仙，其餘分布於中西區、港島東區及離島區。5校申請方案各異，其中黃大仙獻主會溥仁小學申請「特別視學」爭取於下學年續辦資助小一班級；兩間學校包括中華基督教會長洲堂錦江小學及黃大仙孔教學院大成小學，均申請在下學年以私營方式開辦小一班級；柴灣救世軍中原慈善基金學校申請與另一間救世軍屬校合併；以及中西區聖嘉祿學校，因所屬小一學校網仍未全面推行小班教學，申請再次參加「小一入學統籌辦法」。

長洲錦江小學今午於校網公布，其私營小一班申請獲批，據校方早前表示，辦學團體、即中華基督教會長洲堂將全費資助新學年入讀的小一生學費。孔教學院大成小學亦向本報表示，其開辦小一「私家班」的申請也獲批准，至於全校轉型私立小學屬長遠規劃，校方尚未決定。

至於聖嘉祿學校早前對外公布，先在下學年停辦1年小一，並於再下學年重新參加小一派位，稱已獲教育局批准。另據悉部分小學至今日傍晚尚未接獲教育局通知。

教育局發言人表示，學校如獲批准在2023/24學年開辦私營的小一班級，可在2024年度再次參加小一入學統籌辦法。若學校能透過2024年度小一入學統籌辦法錄取符合教育局所要求的學生人數開辦小一班級，學校將可在2024/25學年開辦資助小一班級，而原本私營的小一班級屆時亦可轉為資助的小二班級。

局方續指，學校須提交詳盡的計劃、資料及理據，證明學校有足夠能力為學生提供優質教育，學校的學習環境及設施符合學生全面發展的要求。

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記者：馮琪雅

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