【渝港合作】兩地就11合作領域達共識　包括建立兩地政府科技交流機制

▲ 李家超（左）今日在重慶與重慶市委書記袁家軍（右）會面。（政府新聞處圖片）

渝港高層會晤暨渝港合作會議第一次會議今日下午在重慶舉行，是本屆政府就任以來，首個與內地省市成立的新合作機制，會上雙方就11個合作領域達成共識，涵蓋經貿投資、科技創新、物流等方面。

經貿投資方面包括大力推動香港知名品牌、優質產品和專業服務落地重慶。

科技創新方面包括，鼓勵重慶市科學技術局與香港創新科技署簽訂合作備忘錄，建立渝港兩地政府間的科技交流機制，搭建合作交流平台，支持兩地在基礎研究和科技應用領域開展國際科技合作。

物流方面則以西部陸海新通道為載體，推動東向南向物流通道建設，主動對接港澳國際物流業務，充分利用港澳國際物流分撥中心綜合優勢，推進重慶內陸國際物流樞紐和口岸高地建設。

▲ 李家超（右二）今日到訪重慶內陸國際物流樞紐展示中心，了解重慶物流的整體規劃。（政府新聞處圖片）

此外，兩地政府部門和法定機構亦簽署兩份合作文件︰《重慶市商務委員會與香港貿易發展局戰略合作備忘錄》；及《渝港創新及科技合作備忘錄》。

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責任編輯：林曉君