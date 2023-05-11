【亞洲盃】港隊決賽周遇3支西亞球隊　繼世盃外圍賽後再惡鬥伊朗

香港足球代表隊相隔56年打入亞洲盃決賽周，今屆賽事將在明年年1月12日至2月10日在卡塔爾舉行，亞洲足協今日(11日)在多哈進行抽籤儀式，位列第四檔次(Pot 4)的港隊列入C組，同組隊手全為西亞球隊，包括伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦，並將於明年1月14日、20日及26日出戰3場小組賽。

自1968年以來首度晉身決賽周的港隊，今次抽籤由澳洲名將卡希爾（Tim Cahill）抽入C組。目前世界排名147的港隊，將面對世界排名24的伊朗、72的阿聯酋及93的巴勒斯坦，其中伊朗實力最強，目前是「亞洲第三」，港隊2021年在世界盃外圍賽曾與伊朗交手，主場輸0：2、作客亦以1：3落敗。

抽籤結果：

A組：卡塔爾、中國、塔吉克、黎巴嫩

B組：澳洲、烏茲別克、敍利亞、印度

C組：伊朗、阿聯酋、香港、巴勒斯坦

D組：日本、印尼、伊拉克、越南

E組：韓國、馬來西亞、約旦、巴林

F組：沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯、阿曼

今屆賽事24支球隊會分成6組，踢單循環制，每組首2名與4支最佳第三名球隊會晉級16強，然後進行單回合制淘汰賽直至決賽。

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