【流感】13歲女童內地返港後染流感離世　今年錄3宗兒童死亡個案

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流感病毒持續活躍，過去一個星期，流感檢測的陽性比例，為9.85%，較對前一星期的14.76%有所下降。流感疾病爆發個案，由上周59宗的高位回落至低強度水平，過去一星期錄得24宗學校及院舍流感爆發報告，共有111人受影響。

48宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括28 宗死亡個案。48 宗成人個案中，有 13 人已知曾接種季節性流感疫苗。另外一宗兒童死亡個案，患者是一名13歲女童，患有甲型流感，出現敗血症及休克，她沒有接種流感疫苗。



按當局早前資料顯示，患者潛伏期內曾前往內地，5月1日返港後開始發燒和喉嚨痛，並於5月3日因徵狀持續和嘔吐被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫及入院接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發敗血症有關。

新冠疫情方面，過去一個星期有159宗重症和死亡個案，較前一周多40宗，本周首4日亦已有94宗。另外新增2927宗核酸檢測陽性個案，比上周多527宗。

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責任編輯：陳展棋