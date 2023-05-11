【精神健康】月內發噩夢逾3次精神健康響警號　港大學者：不吃早餐易抑鬱致少「飲杯嘢」

▲ 港大精神醫學講座教授陳友凱（左）。（曾耀輝攝）

如何保持精神健康？港大精神醫學講座教授陳友凱建議青年人應建立吃早餐的習慣，因為有研究發現經常不吃早餐的人患抑鬱的機會較有吃早餐者大，同時不吃早餐亦會影響控制情緒及行為的能力。另外，青年人若一個月發噩夢超過3次，便要留意精神健康發出的警號。

港大有關青年精神健康的調查顯示，僅17.7%患精神疾病的青年正接受精神及心理服務，被問到當中的原因，陳友凱引述有病人反映，在公立醫院要輪候2年才可接受服務，「已經無心機去」，公營醫療服務跟不上是因素之一，同時亦有部分是無法接受自己有精神病或患病而不自知。

陳友凱又建議青年應建立吃早餐習慣，除研究指出不吃早餐者患抑鬱機會較大外，不吃早餐身體血糖會偏低，惟大腦需要血糖作為能量，若血糖偏低，大腦功能便會受影響，尤其是自我控制的功能，以及會抑制本能反應及精神集中，導致工作容易出錯，情緒及行為控制能力亦會較低。他建議青年在早餐時段，最少也要「飲杯嘢」；他指出，青年不吃早餐或意味睡眠質素差及時間不足，同時亦反映生活習慣欠佳，應及早改善。

至於在日常生活中如何掌握精神健康的警號，陳友凱提醒青年人，若一個月發噩夢超過3次，便要留意。

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記者：黃小冰