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【粉嶺高球場】年底兩大高球賽事添變數　政府稱可行下協助

社會 22:56 2023/05/11

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粉嶺高球場原定今年10月及11月有兩項大型賽事舉行。（香港哥爾夫球會圖片）

香港哥爾夫球會今年2月已宣布在粉嶺高球場舉行三大賽事，除了3月已舉辦亞洲巡迴賽第7站賽事「國際都會高爾夫球錦標賽」，稍後10月將有女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」，及事隔2年復辦的「香港高爾夫球公開賽」將在11月舉行。對於政府表明9月如期收回發展用地，會否影響高球比賽呢？高球會表示，待大會規劃後再公布賽事安排。發展局就指，若未來大型賽事需要臨時額外土地作支援，會在可行情況下提供協助。

翻查資料，粉嶺高球場有「舊場」、「新場」及「伊甸場」，3個球場都是18洞球場，歷年舉辦不少國際賽事，亦是高球會爭取保留高球場的原因之一。

粉嶺高球場擬發展的32公頃用地，原於2020年8月租約到期，當時延長租約至今年8月31日作過渡安排。高球場其餘140公頃用地，政府以象徵式地價續期至2027年6月30日。

今次政府收地，會否影響10月6至8日舉行的「沙特阿美石油團體系列賽」香港站賽事，以及11月復辦的「第62屆香港高爾夫球公開賽」，將視乎賽事在將收回的「舊場」，還是在「新場」舉行。TOPick向高球會查詢，獲回覆有待大會公布詳情。

發展局表示，待收回發展用地後，康文署將負責場地管理和保養，包括擬作建屋的北端部分，直至交予土拓署開展工程，場地管理及開放安排稍後公布。政府早前表示，若未來有在大型賽事在期間需要臨時額外土地作支援，相關部門樂意在可行情況下提供適切協助。
 

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記者：吳雋妍

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