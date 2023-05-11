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【粉嶺高球場】規劃署申請押後分區大綱圖提交行會　高球會對環評獲批表遺憾

社會 23:17 2023/05/11

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香港哥爾夫球會對環評獲批表示遺憾，但未有提及是否提出司法覆核。（資料圖片）

政府擬發展粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地，當中北面約9公頃用地興建1.2萬伙公營房屋，相關環評報告今日（11日）獲環保署署長有條件通過，土拓署需修改房屋設計布局以保留其中0.39公頃林地，相關修訂要交由環保署署長審批。香港哥爾夫球會表示極度遺憾，將密切留意政府就發展計劃所採取的進一步行動，但未有提及會否提出司法覆核。

由於要修改發展草圖，城規會將安排公聽會，處理公眾就「粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖」提出的意見；而規劃署因應相關修訂，申請將草圖提交行會的限期延長半年至今年11月30日。有前環諮會成員分析，即使政府如期9月收地，城規程序及前期準備工作需時，今年內難以動工，一旦高球會提出司法覆核，動輒會拖延2、3年。

粉嶺高爾夫球場建屋發展的環評報告最終「闖關」成功，環保署署長昨有條件批准相關環評報告，意味建屋計劃將步入城規程序。

環保署署長向土拓署列出4項條件，包括需要調整建屋布局及規劃，盡量減少砍伐樹木數量，以保留分區一範圍內，原擬砍伐的0.39公頃林地；另外要求提交詳細景觀及視覺設計規劃，審核房屋高度，採用從北向南遞減的高度設計，減少對周遭環境的影響；相關修訂要在動工前，提交環保署署長審批。

另外要求土拓署在設計加入海棉城市概念，避免影響重要沼澤林地。最後署方需做好樹木管理計劃，確保補償種植的樹木有足夠存活率。（詳見另文

發展局發言人今日強調，雖然公營房屋的布局和發展參數需作檢視，但政府在有關用地興建公營房屋的意向維持不變；不論城規程序進展如何，政府亦會於9月1日按計劃收回該32公頃土地。

因應修訂發展用途仍要通過城規程序，包括公眾提出申訴及公聽會，再視乎城規會是否支持相關申述需修訂草圖，並交行政長官會同行會核准，至少需時9個月。

前環諮會成員文志森指，相信待城規程序完成已到明年，還涉及工程前期準備工作，今年內難以動工。另一變數在於高球會是否提出司法覆核，他指以往龍尾泳灘亦被官司拖延2、3年。

對於修訂建屋布局會否影響發展規模，立法會議員劉國勳指，相關項目的發展密度已很高，應與北部都會區一併重新檢視，整全規劃，並擴闊粉錦公路，解決車擠塞問題。

香港哥爾夫球會發聲明，表示今次環保署提出的批准條件和緩解措施，是基於充斥嚴重和實質性錯漏的環評報告而作出，未能確保粉嶺球場擬建發展用地的生態完整性和可持續性；又形容該份環評「未達標準和不符合《環境影響評估條例》」，踐踏了香港的文化遺產和北區原居民的歷史文化。球會表示，將高度關注當局如何維持擬建發展用地的高水平管理，同時密切留意政府就發展計劃所採取的進一步行動。

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記者：陳梓蔚、吳雋妍

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