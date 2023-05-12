【中年好聲音】吳大強復工為演唱會綵排　透露身體狀況已做全身檢查

▲ 無事放心晒！

《中年好聲音》6強之一的吳大強（Bill哥哥）在5月7日現身《中年好聲音》演唱會加場發布會時，在台邊受訪時突然暈倒， 更是後腦著地、半邊面插落台底，令在場人士被嚇親！

在大約20秒後，吳大強甦醒並恢復意識，工作人員隨即把他扶到後台休息、召喚救護車把他送院。

【東張西望】71歲吳大強自揭暈倒真相 Bill哥哥缺席演唱會綵排靜心休養

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因現場太焗暈倒

之後其兒子吳偉豪與母親亦第一時間到醫院，了解爸爸情況，經過檢查後，證實吳大強身體無礙，而演唱會主辦單位TMG表示會調整吳大強的工作量及安排，希望騰出更多時間讓他好好休息。

當日傍晚吳大強在吳偉豪以及太太等陪伴下離開醫院，精神還可以，只是步履有點緩慢，他指暈倒是因現場有點焗，現已冇大礙，更叫大家不用擔心。

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復工為演唱會綵排

經過數天休息後，吳大強終復工為演唱會綵排，並接受無綫娛樂新聞台訪問透露這幾天在家休息：「太太都有煲嘢畀我補身，依家已經叉足電。」又指已經作全身檢查，身體沒有問題，但都會一切小心。

問到演唱會有否為他作特別改動，Bill哥哥說：「冇，都係照安排，同埋本身嘅動作都唔會好大，所以可以應付。」

他續指這段時間收到很多人的慰問，感謝大家支持：「喺街度好多人都會同我講加油，好窩心。」

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