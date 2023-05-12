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【殘疾運動員】羽毛球女神被取消港隊資格　林芷煖失望過後重新出發為澳洲隊出賽【多圖】

娛樂 11:08 2023/05/12

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羽毛球女神林芷煖（Calista）將代表澳洲隊出戰。

曾上ViuTV節目《One Day 約會實況》與P1X3L成員葉振弘（Marco）約會的羽毛球女神林芷煖（Calista）有新動向，林芷煖已有一段時間沒有代表香港殘疾羽毛球隊，她回應是否已退役。

林芷煖正式向大家宣布將會代表澳洲隊出賽，並撰寫長文抒發殘疾運動員的心聲。

【One Day 約會實況】羽毛球女神與Marco談心感動觀眾　林芷煖曾患骨癌加入港隊揮拍圓夢【多圖】

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將代表澳洲比賽

林芷煖於IG寫下千字文分享感受：

已經一段時間沒有代表香港殘疾羽毛球隊，但依然在努力練習，相信很多人都有問號：「是不是退役了？」等了很久，是時候正式向大家說：下星期我會代表澳洲，出賽巴林殘疾羽毛球的賽事。藉這段文字，希望大家聽聽一個殘疾運動員的心聲。

作為一個殘疾運動員，既感恩，亦複雜，因為要在運動場上和生活之間取得平衡，一點不容易。

【羽毛球女神】童年患骨癌歷28次化療換上金屬臂　林芷煖追逐殘奧夢

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意外受關注

她提到數年前自己突然備受關注，

記得幾年前，因為一個報道，意外地受到關注，突如其來的五十多個訪問、慈善活動和工作。訓練當然如常，但機遇與壓力一湧而至，運動員應該參與慈善和商業活動嗎？在香港體壇，可能仍然是個禁忌，但到2023年的今日，相信大家心中已經有答案。

比賽中跌倒

林芷煖於數年前的比賽中受傷，

2019年，在這個平衡點上受壓的同時，傷患的煩惱接踵而至。在爭取東京奧運的第二站，杜拜計分賽比賽途中，我跌倒了。一個跳躍動作使我膝蓋的韌帶即時斷裂。回到香港，醫生抽取了我大腿中一部份的筋腱，駁到膝蓋前十字韌帶的位置。雖說是康復了，但靈活性也不如前。

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訓練被迫暫停

她因情況惡化而被逼休息，

後來在增加訓練量的月份，練習到雙腿的小腿肌發炎至疲勞性骨裂。踏在跑步機上的每一步，感覺小腿骨頭都有被刀插的感覺，而且痛楚一星期比一星期強烈。更惡化到每跑一步，就連心臟也感受痛楚。最終捱不住去了照M R I，看到小腿骨頭開始有撕裂才可以休息。在治療期間，又因為一次針灸治療，意外觸及右腳腕神經線，導致腳腕及腳板麻痹、刺痛、無知覺。就連走路也不能夠整塊腳板接觸地面。最終要看神經科，訓練又被迫暫停了三個月。

我想透過自己的故事告訴大家，殘疾運動員的訓練不是玩玩下，不是參加興趣班。傷殘運動員跟健全運動員一樣，每星期接受30小時的嚴格訓練，加上身體的限制，高強度的訓練難上加難。我們付出的汗水，並沒有比健全運動員少，傷殘運動員也應該得到平等的待遇。

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感覺沒被尊重

林芷煖被取消港隊資格，

我不怕辛苦，也不怕痛。偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了。對於這個決定，我當然很失望，也感覺幾年的努力並沒有被尊重。三年來，每次想到這件事都覺得很痛苦，羽毛球是我花了一生的時間和心血的地方，也是我生命的重心。

活在制度之中不等於要放棄自由。事過境遷，抗癌、退隊，我都能重新站起來，就決意用自己雙腳走出自己的路。即使代表的是澳洲隊，我的家依然在香港，是這顆羽毛球初次飛翔的地方，希望大家繼續為我打氣，也繼續支持每一位殘疾運動員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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