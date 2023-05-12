【減肥大作戰】30歲媽媽戒糖2年激減37磅皮膚變光滑　分享3招還原美貌心得

▲ 30歲媽媽戒糖2年，激減37磅+皮膚變光滑，分享3招還原美貌心得。

減少糖分攝取，可助身體更健康。内地一名女生，日前就在社交平台上，分享了她戒糖2年後的變化，除了皮膚變得光滑以外，體重更減去了37磅，令她不禁直呼，「自律戒糖2年後，我迎來了顔值巔峰！」

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一名網名「喬米米」的女網民，近日於小紅書分享自己的戒糖心得。作為土生土長的北方人，因北方飲食「重油重辣」，其中的高油、高鹽、高糖使她皮膚長痘痘和老化，「我以前的臉在一米之内看不成」。後來意識到飲食對皮膚的重要性，她開始了2年的戒糖之旅。30歲的她現已為人母，但透過2年戒糖，不僅皮膚上的痘痘和粉刺全消失，體重更從約143磅，減至約106磅。她指出，控糖戒糖不僅是為了皮膚變好，同時也是在保證健康、延遲衰老。

喬米米從飲食、護膚和生活習慣3大方面分享自己戒糖的心得，她表示，根據研究，飲食對皮膚的影響佔50%。她還分享了自己的飲食餐單，以低糖碳水為主食，如粟米、魔芋、紫薯、紅薯、蕎麥麵、黑米、糙米、南瓜、全麥麵包、燕麥、意大利麵等。同時多吃蔬菜肉類，每日少量吃低糖水果，如藍莓、李子、柚子、檸檬、士多啤梨、牛油果、樹莓、車厘子等，確保攝入夠量維他命C就可以。

她强調，因大多加工食品都含有加工糖和防腐劑，所以盡量不要吃有包裝袋的加工食品；不喝奶茶和商店的瓶裝飲料；外出用餐時可以選擇海鮮類；戒掉高糖零食，以貝果、梳打餅、穀物餅乾、堅果、乳酪、無糖酸奶、黑朱古力、黑咖啡等低糖零食代替。如果是重度嗜糖的女生，她又建議：

一下戒掉怕你們會報復性吃甜食，可以減少為每周放縱一次，再到每個月放縱1至2次。

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另外，喬米米提到護膚和生活習慣對皮膚的影響各佔25%，除了平時使用的功效型護膚產品，還可以使用一些含抗糖成分的護膚品和面膜，如吃了甜食則可以内服抗糖飲來進行急救。而保持運動、良好的睡眠和好心情，都對鞏固好皮膚十分重要。她提醒，如需減肥減脂，要以無氧運動為主，如果想要健身塑形，則以無氧運動為主、有氧運動為輔，「每次運動盡量能多出汗，代謝掉平時攝入的糖分」。同時，平時作息規律、少熬夜、多泡脚、認真防曬，都能減輕糖化反映在臉上的程度。

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責任編輯：羅嘉欣