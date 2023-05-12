【買樓置業】女兒花光兩老積蓄買樓極近墳場　開明父不責罵一句話回應有洋蔥

▲ 女兒花光父母積蓄買樓，選了墳場旁，但父親不怪責反贊成。

買樓除了選座向，也應遠離厭惡性的建築，例如墳場、垃圾站等。然而，有內地父母花光積蓄資助女兒首期上車，女兒竟揀選了一個靠近墓地的單位，沒想到父母知道後非但沒有生氣，反而以一句話回應，令女兒感動落淚。

有內地網民在微博發文指，自己的女同事近日打算買樓，由於她是獨生女，獲父母全力支持上車，把半輩子的積蓄都給她做首期，叮囑她好好選單位。不過，由於同事的房貸還款能力不高，未有跟父母商量便決定買下郊區墓地旁邊的房子，一打開窗就會看到整片墓園，她認為價錢較便宜但戶型不錯。

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然而，事後她卻煩惱要如何跟父母開口，本以為坦白說明後會被責罵一頓，沒想到父親沉默了一會後竟說「挺好」，讓她一度以為自己聽錯。父親解釋，以後他離世，女兒操辦後事時會很方便，還開玩笑指知道女兒很懶惰，墓地近一點的話，只要出門散步就可以探望兩老，

我想你了，飄過去看你也方便，多好的事。

爸爸的一番話令女兒感動落淚，有不少網民亦紛紛大讚父親非常開明，「又想哭又想笑」、「墓地的選址一般都是風水好的地方，有山有水還安靜」、「想想親人會飄過來也就不怕了」、「聽到長輩用這種輕松的語氣說身後事，一想起他們有一天會不在了就很難過」。

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責任編輯︰王明芳