【跨性別人士】Elliot Page變性後再騷半裸近照　切除乳房自豪稱感覺良好

參演電影《JUNO少女孕記》(JUNO)、《潛行凶間》(Inception)、Netflix劇集《雨傘學院》的36歲加拿大演員Elliot Page(原名Ellen Page),2020年12月宣布由女性變性為男性,成為首位登上《時代》雜誌的變性男人。

2021年3月,Elliot Page接受切除乳房手術,同年5月首次在社交平台上載赤裸上半身的照片。他曾坦言切除乳房後令其「感覺到前所未有的解脫」,獲不少網民留言以表支持。

【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照 Elliot Page獲力撐:敢於活出真我

近日,Elliot Page更新社交平台,再次晒赤裸上半身的照片。

今次激罕分享照片上半身大特寫,能清楚看見接受切除乳房手術後遺留的兩條深長疤痕。雖然留下不退的烙印,但無減他對跨性別人士的自信。

▲ (Instagram圖片)

Elliot Page直言從沒想自己能如此自由自在陽光沐浴下,體驗這種無比的快樂,更激動爆粗「感覺他X的好」:

Dysphoria used to be especially rife in the summer. No layers, just a T-shirt - or layers and oh so sweaty - constantly looking down, readjusting my oversized T. It feels so f’ing good soaking in the sun now, I never thought I could experience this, the joy I feel in my body. I am so grateful for what gender affirming care has allowed me and I look forward to sharing more of my journey soon. #transjoy

(煩躁症以往在夏天特別普遍。沒有分層,只有一件 T 卹——或分層,哦,汗流浹背——不斷低頭,重新調整我的超大號 T。現在沐浴在陽光下感覺真好,我從沒想過我能體驗到這種快樂 在我的身體裡。 我非常感謝性別肯定護理給我帶來的好處,我期待著盡快分享更多我的旅程。 #transjoy)