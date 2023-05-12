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【跨性別人士】Elliot Page變性後再騷半裸近照　切除乳房自豪稱感覺良好

娛樂 11:46 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

Elliot Page變性後再晒半裸近照，清楚看見切除乳房後留下的兩條深長疤痕。

參演電影《JUNO少女孕記》（JUNO）、《潛行凶間》（Inception）、Netflix劇集《雨傘學院》的36歲加拿大演員Elliot Page（原名Ellen Page），2020年12月宣布由女性變性為男性，成為首位登上《時代》雜誌的變性男人。

2021年3月，Elliot Page接受切除乳房手術，同年5月首次在社交平台上載赤裸上半身的照片。他曾坦言切除乳房後令其「感覺到前所未有的解脫」，獲不少網民留言以表支持。

【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我

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近日，Elliot Page更新社交平台，再次晒赤裸上半身的照片。

今次激罕分享照片上半身大特寫，能清楚看見接受切除乳房手術後遺留的兩條深長疤痕。雖然留下不退的烙印，但無減他對跨性別人士的自信。

（Instagram圖片）

Elliot Page直言從沒想自己能如此自由自在陽光沐浴下，體驗這種無比的快樂，更激動爆粗「感覺他X的好」：

Dysphoria used to be especially rife in the summer. No layers, just a T-shirt - or layers and oh so sweaty - constantly looking down, readjusting my oversized T. It feels so f’ing good soaking in the sun now, I never thought I could experience this, the joy I feel in my body. I am so grateful for what gender affirming care has allowed me and I look forward to sharing more of my journey soon. #transjoy

（煩躁症以往在夏天特別普遍。沒有分層，只有一件 T 卹——或分層，哦，汗流浹背——不斷低頭，重新調整我的超大號 T。現在沐浴在陽光下感覺真好，我從沒想過我能體驗到這種快樂 在我的身體裡。 我非常感謝性別肯定護理給我帶來的好處，我期待著盡快分享更多我的旅程。 #transjoy）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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