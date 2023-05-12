【正能量】香港設計師半工讀成才回饋社會　創作城市壁畫破三大紀錄

▲ 設計師姚俊傑（Joe Yiu）以藝術改變人生。

香港藝術家及設計師姚俊傑（Joe Yiu）以藝術改變人生。出生草根的他自小不愛讀書，中三輟學後做過裝修、油漆等工作，最後發現對繪畫有天份，於是靠半工讀進修赴英留學，並獲得獎學金跳級讀藝術設計碩士課程。

憑着不斷努力，Joe 最終成為備受業界肯定的藝術家，先後贏得多個業界獎項，更創下世界之最的紀錄。為了回饋社會，他創立「愛延續愛慈善」，為有需要的基層學校及機構繪畫壁畫，更成立「香港壁畫協會」，讓本地藝術家得到專業技術支援，進一步迎接壁畫市場未來的挑戰和發展。

▲ 一手成立「香港壁畫協會」。

Joe 坦言成立香港壁畫協會，是希望對藝術界出一分力。因為他發現壁畫藝術日漸受到重視，愈來愈多有天份的人才想投身設計及藝術行業，但礙於擔心收入不足、缺乏營商經驗及對工程、環保物料、法規等認知不多，都不敢貿然入行。

Joe成立香港壁畫協會，希望透過自己對物料和藝術應用的豐富經驗，為本地藝術家提供支援，讓他們有足夠能力及技術迎合長遠發展。協會也集結不同專長的設計師、藝術家、壁畫師、塗料及美術用品供應商等，發揮橋樑角色，協同推廣藝術到普羅大眾，讓更多人欣賞到藝術家的作品，創造藝術文化及社會價值。

Joe為地畫及壁畫的藝術發展，不遺餘力，最近香港壁畫藝術家更創下三大世界紀錄及香港紀錄：

1／世界最大3Ｄ立體地畫

2018年5月開始，Joe 帶領肇慶高要立仁實驗學校近千人的師生團隊，在校園內繪製巨型3D立體地畫《小魚的故事》成長生態池。地畫總面積為44,500平方尺，歷時 18 個月完成，作品創下世界紀錄協會「世界最大的3D立體地畫」世界紀錄，引起社會廣泛關注。

▲ 世界最大3Ｄ立體地畫。

2/ 全港最闊火炭明渠壁畫

壁畫藝術於火炭的意義，不僅是視覺上的美化提升，更是悠長自然文化歷史的呈現。因此以白桂木、樬木、中國水龍、綠翅金鳩、夜鷺、大白鷺等火炭區「常客」，融合壁畫中的水流、火炭代表性建築物，訴說生態資源與人類的和諧共處關係，希望藉此喚起港人愛護大自然，負起保育的責任。

▲ 全港最闊200米闊火炭明渠壁畫。

3. 全港最大皇后山3D壁畫

皇后山邨原址為皇后山英軍軍營，當年軍營前有火車軌作物資運輸，但回歸後已遭拆卸。Joe在皇后山邨繪畫「軌跡」，述說當年的軍營外貌，透過3D巨型壁畫，還原回歸前軍營生活場景。

▲ 全港最大皇后山3D壁畫。

他說繪畫這幅壁畫的最大難度是搜集資料，即使費勁尋找到，都是一些解像度低的黑白記載，要靠想像力或其他人記憶轉述，才能成功繪畫出來。畫作中混合了一些60年前從軍營拆卸下來的文物，經藝術家翻新後變成畫作一部分，幾可亂真。

記者：陳家昌