【SEN學童】SEN學童在校常被罰企失自信 「不打不罵法」45分鐘完成功課

▲ 只要孩子相信自己是好的，怎樣大的石頭也可以放下！

「呢個交俾你，佢係SEN（特殊學習需要）底，佢阿媽搞唔掂佢同佢啲功課！」眼前這位蹦蹦跳的小一學生，把那如裝了石頭的千斤重書包摘到我的枱面上。

每星期，我總會騰空一些時間去幫助有需要的學生做功課，這位可愛的小一學生由於不認識我，所以有點緊張，並不停地彈著他手上的手掌形「核突膠」（或稱鬼口水，時下小學生好喜歡的玩意）。當那隻「核突膠」手掌黏着枱面的時候，小學生又把撕出來，來回把它彈到枱上。

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我簡單地介紹自己，然後問他：「你喺學校上堂係點樣㗎？老師通常同你講啲乜嘢？」小學生不加思索地直說：「老師成日話我坐唔定好曳，通常咪罰我企囉！」彷彿這是一件千真萬確且已經接受了的事實。

然後，他開始把那些石頭般重的書簿功課逐一拿出來。我立即暫停他，緊握這位小一學生的一雙小手，定眼地對他說：「你望住我，留心聽住，你一啲都唔係曳！我識好多哥哥姐姐以前都比老師話佢哋蠢、話佢哋曳，但係其實佢哋好聰明，只要佢哋搵到適合嘅方法學嘢，就會搞得掂。放心，我今日會同你一齊對付呢啲功課。」然後叫他給我一個「Hi Five」(擊掌手勢)，我們便開始一起「打大佬」。

小學生可能覺得這位姨姨「傻傻地」，然而卻十分樂意有位師奶不罵他不特止，而且和他一起對付這一大堆加重家長和學生負擔的「石頭」功課。

首先，我要替他保管手掌「核突膠」，以免他分心，我用iPhone計時器取而代之他的集中力，讓他告訴我需要多少分鐘完成第一樣功課。他說7分鐘便可寫完英文的copy book，於是我開了計時器，他一面做，一面和計時器競賽，不到5分鐘便完成了。

我當然報以「Hi Five」作鼓勵，他看見自己超過所訂目標也很自豪，我特別獎勵他5分鐘自由時間，可以去跑、或去彈他的核突膠。

如是者，「做吓功課」、「Hi Five吓」、「去玩吓」、「彈吓核突膠」、再回來做功課，他不到45分鐘便完成了所有的功課。過程中甚少需要指導他，只不過要找不同的方法幫助他集中及完成他需要做的事情。

這位小一學生實在聰穎，即使在學校經常被罰企，他仍能完全明白課堂的內容，只不過坐不定而矣！

你睇吓，你一啲都唔曳，完全依我指示去做，仲好快做晒啲功課添，我為你非常驕傲！

我由衷地佩服他。小學生給我一個甜笑。

「好啦，放低晒啲功課，快啲輕輕鬆鬆去玩！」他愉快地把所有功課放下，連核突膠也放下了，然後高高興興地跑去和朋友玩耍。

只要孩子相信自己是好的，怎樣大的石頭也可以放下！

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文章獲我家孩子不上幼稚園facebook授權轉載。