【離奇命案】泰國女星墮河溺亡案宣判　2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意

▲ 泰國女星墮河溺亡案宣判，2富商獲緩刑僅罰款死者母稱滿意。

泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月遊湄公河途中墜河亡，案件原被列為「意外」，但由於疑點重重，最終改以謀殺案展開調查。案件周三（10）宣布判決，2名被告被判有罪，但獲判緩刑及罰款，而死者母親對判決結果感到滿意，更與被告牽手走出法庭。

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據當地傳媒報道，案件6名被告中，船主Por和案發當日開船的富商Robert推翻早前的供詞，在庭上對指控供認不諱，承認過失致人死亡等控罪。Por被判2年9個月有期徒刑、緩刑3年，罰款64,000泰銖（約15,000港元）；而Robert則被判2年2個月有期徒刑、緩刑3年，罰款54,000泰銖（約13,000港幣）。

案件宣判後，Tangmo母親與兩名富商牽手走出法院，又與他們擁抱，並表示對結果感到滿意，更形容兩人為「好孩子」，稱他們一直很照顧自己，認為正義已經得到伸張，已經原諒他們。而Por及Robert則感謝Tangmo母親的愛和寬恕，承諾未來會繼續照顧她。

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據悉，該案還有4名嫌疑人，將於下月開庭審理。案件發生於2022年2月下旬，Tangmo當晚與一眾好友乘坐遊艇到湄南河遊玩，有指她到船尾小便時意外墮河，當地警方接報後趕往現場，經過一日一夜的搜索後，將其遺體打撈上岸，發現她的身上有多處傷痕。

事發後，曾傳出在Tangmo血液中驗出迷姦水，網上又流傳疑似Tangmo與2名男子在船上爭執的畫面。Tangmo母親曾表示女兒並非意外致死，但其後收取Por和Robert的巨額賠償和解，還與兩人上契。去年Tangmo母親的68歲大壽派對，兩人亦到場送禮祝賀，一度引起爭議。

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責任編輯：羅嘉欣