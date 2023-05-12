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【美女網紅】Rin搬至「日本最美村莊」成獵物　男村民計劃硬闖美女居所

娛樂 12:15 2023/05/12

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

女生獨居的話真的要萬事小心，有一名現年24歲的日本Youtuber Rin（りん），平日都會在其Youtube頻道上分享鄉村生活日常，早前，她就被傳出要被迫離開所居住的村莊，事件引來網民的討論！

曾被村內男子約見面

在Rin的Youtube影片中，她提到自己搬至「日本最美村莊」北海道鶴居村居住後，村內的男子曾約她單獨見面，當她拒絕邀請後，就有不少關於自己的謠言被流傳。

當她向身邊男性友人求助時，對方指男子的親戚為政客，並提醒Rin：「好還是和他見一面，才能在村裡混下去」。

Rin離開村莊一事受到日本傳媒報導。（IG圖片）

多名男子「突襲」Rin？

後來，Rin的經紀人稱接獲消息指數名男村民計劃要闖進Rin的家，幸好，Rin早已聽從女友人的建議，已經離開村莊、搬至知床。

該群男村民不禁令人懷疑是要騷擾Rin，或者向她伸出魔爪，情況令人擔心。

現時，Rin在警察、新經理人公司的保護下，繼續其Youtube上的分享。

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曾宣布破產

Rin在大學畢業後在名古屋開設美容院，可惜遇上新冠肺炎疫情，生意虧損更令到她需宣布破產。

Rin後來認識了住在北海道的YouTuber，她也搬至北海道鄉下，正式成為Youtuber，其Youtube上的第一段影片就是以「22歲破產」為題，露營、釣魚也是其拍片的主題，現時獲超過50萬人訂閱其Youtube頻道。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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