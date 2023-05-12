【母親節2023】古董三帆觀光帆船母親節起航　乘鴨靈號親子溫馨維港遊【內附連結】

▲ 母親節帶媽媽坐古董三帆觀光帆船鴨靈號，創造難忘的溫馨經歷。（鴨靈號fb）

經過4個月的大維修及處理牌照事宜，香港現存古董三帆觀光帆船——鴨靈號，再次重新啟航了。這個周日（5月14日）的母親節，將有4個時段航程，讓你和母親來一次特色維港遊，分別是4:30pm的日間班、5:30pm及6:30pm的日落航班，還有7:30pm的幻彩詠香江航班，現可於網上訂票。

鴨靈號是香港唯一仍在海上航行的中式古董帆船。中國帆船是中國獨創的帆船類型，相傳於西元前200年的漢朝已經存在。後來經過採納西方造船的技術和船體設計，改良及演變後，至20世紀初仍然活躍於中國近海，多用來貿易及運載。

鴨靈號是在澳門的船廠建造的，並擔任漁船，因為當時香港還沒有造船廠。直到1985年，法國人Pierric Couderc買了「鴨靈號」，他花了近三年的時間來恢復其原來的經典面貌。及後，一家英國公司於2005年購入「鴨靈號」，並且帆船在維港上暢遊。

鴨靈號，可說是代表香港的歷史，也見證了香港的繁盛與變遷。現在有機會乘著古董帆船度過海港和這個繁榮的城市，古色古香的鴨靈號帆船帶給你懷舊與現代繁華對比的行程，帶給你一份浪漫和情懷。而乘搭鴨靈號的航班，均設有導賞講解沿途歷史，讓你對香港的過去及變遷，有趣味性的了解。

▲ 坐古董三帆觀光帆船鴨靈號，欣賞維港夜景，別有一番風味。（鴨靈號fb）

時段 航線 成人（每位） 小童及長者（每位） 4:30-5:30pm 5:30-6:30pm 6:30-7:30pm 尖沙咀星光大道台原點上落 $190 $150 7:30-8:30pm 尖少咀星光大道台原點上落 （觀看幻彩詠香江） $240 $190

編輯：葉翠華