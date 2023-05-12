【優惠速遞】at.home現正舉行VIP Sale　精選傢俬6折起﹑指定布藝梳化$3888起

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梳化作為家居佈置一環是相當重要，梳化顏色、梳化舒適度、梳化風格等等，都會對家居風格有不同感覺！今次at.home「梳乎價」精選梳化，包括布藝梳化及全真皮梳化款式。其中4款布藝梳化劃一以$3888超筍價錢登場，包括KIWI粉紅色梳化、橙黃色梳化KIWI、皇室藍色梳化CIAO、米色梳化CALIFORNIA，各具特色！

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KIWI布藝梳化設計時尚簡約，附上兩個咕口臣增添舒適感，梳化最大特色是另備有儲物空間，方便收納將不同雜物收納在梳化空間內。

另外，at.home北歐風餐檯配搭特色餐椅，以簡約設計，營造滿足舒適感。特別介紹，WERNER開合圓檯，聯乘LOTFI餐椅，貫徹北歐風舒適自然感覺，「1檯2椅」組合價錢為$4650。

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責任編輯︰陳珈希