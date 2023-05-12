  • 25°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠速遞】at.home現正舉行VIP Sale　精選傢俬6折起﹑指定布藝梳化$3888起

休閒消費 11:22 2023/05/12

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

at.home現正舉行VIP Sale，成為會員享盡傢俬、家品折扣，精選傢俬低至6折起。

梳化作為家居佈置一環是相當重要，梳化顏色、梳化舒適度、梳化風格等等，都會對家居風格有不同感覺！今次at.home「梳乎價」精選梳化，包括布藝梳化及全真皮梳化款式。其中4款布藝梳化劃一以$3888超筍價錢登場，包括KIWI粉紅色梳化、橙黃色梳化KIWI、皇室藍色梳化CIAO、米色梳化CALIFORNIA，各具特色！

最新影片推介︰

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】一屋「姜濤教主樣」老公無投訴　「姜神粉」媽媽追星應援收納大全

KIWI布藝梳化設計時尚簡約，附上兩個咕口臣增添舒適感，梳化最大特色是另備有儲物空間，方便收納將不同雜物收納在梳化空間內。

另外，at.home北歐風餐檯配搭特色餐椅，以簡約設計，營造滿足舒適感。特別介紹，WERNER開合圓檯，聯乘LOTFI餐椅，貫徹北歐風舒適自然感覺，「1檯2椅」組合價錢為$4650。

at.home現正舉行VIP Sale，成為會員享盡傢俬、家品折扣，精選傢俬低至6折起；家品最高可享7折優惠，消費仲可以賺會員積分，買1蚊賺1分！做會員著數多多，仲可以享有全年折扣及生日禮遇等會員專享優惠！立即成為at.home會員！

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【日本旅遊】樂桃航空優惠3日2夜套票　$3,990起住大阪新酒店【內附連結】
12:26 2023/05/11
【日本旅遊】樂桃航空優惠3日2夜套票　$3,990起住大阪新酒店【內附連結】
【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　香港飛日本福岡單程$398
10:31 2023/05/11
【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　香港飛日本福岡單程$398
【母親節2023】一文看清節日酒店食住嘆情報　米芝蓮中菜館花膠宴每位$961
13:15 2023/05/11
【母親節2023】一文看清節日酒店食住嘆情報　米芝蓮中菜館花膠宴每位$961

你可能感興趣

【日本旅遊】樂桃航空優惠3日2夜套票　$3,990起住大阪新酒店【內附連結】
12:26 2023/05/11
【日本旅遊】樂桃航空優惠3日2夜套票　$3,990起住大阪新酒店【內附連結】
【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　香港飛日本福岡單程$398
10:31 2023/05/11
【機票優惠】香港快運推48小時快閃優惠　香港飛日本福岡單程$398
【母親節2023】一文看清節日酒店食住嘆情報　米芝蓮中菜館花膠宴每位$961
13:15 2023/05/11
【母親節2023】一文看清節日酒店食住嘆情報　米芝蓮中菜館花膠宴每位$961
著數優惠 網上購物 家具 組合 家居 北歐 家品 設計

最高瀏覽

【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
13:57 2023/05/11
【母親節】感激亡母將棄嬰秘密保守一輩子 蘭子：希望下世再做你的女兒
【下落不明】16歲女兒放學後離奇失蹤　母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下
12:08 2023/05/11
【下落不明】16歲女兒放學後離奇失蹤　母追蹤手機定位驚見陳屍懸崖下
【明星豪宅】袁偉豪2500呎清水灣複式豪宅曝光　開放式廚房整Pizza巨型甜蜜壁畫搶鏡
12:06 2023/05/11
【明星豪宅】袁偉豪2500呎清水灣複式豪宅曝光　開放式廚房整Pizza巨型甜蜜壁畫搶鏡