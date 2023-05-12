【指尖觸到的愛】兒子先盲後聾陷孤絕無助　慈母苦心栽培助子成大學教授

▲ 小雪演一位堅毅無比的媽媽，全心照料殘障兒子。

以真人真事改編的的日本片《指尖觸到的愛》，以全球首位盲聾人大學教授福島智及其母親無私付出的親情作為藍本，展示一段真摯動人的母子情，演繹如何用愛一步一步戰勝命運設下的難關。

日本女星小雪闊別12年再度主演電影，把一個把人生奉獻給殘障孩子的複雜心境，演得淋漓盡致，賺人熱淚。

《指尖觸到的愛》的男主角原型人物福島智，被稱為「日本海倫凱勒」，他亦是全球首位盲聾者大學教授，其成長經歷充滿波折，同時充滿鼓勵性。

▲ 電影講一家人如何幫助聾盲兒度過人生逆境。

兒子先盲後聾

福島智並非天生殘障，他在3歲及9歲右眼和左眼先後失明，至18歲雙耳亦失去聽力，由於他的缺憾非天生，而是逐步地變成盲聾，因此經歷的心靈創傷更為嚴重，其中並發生在青少年成長期，痛苦更不為人道，幸而得到媽媽一直在旁扶持，始能克服接二連三的難關。

電影根據福島智2009年所著寫的自傳所改編，前半段由小智的媽媽令子的角度為主，描寫三子之母的令子，如何一直默默守護逐漸失明的兒子，更不怕艱難學習盲人點字，為小智的課本翻譯成盲文閱讀，同時，因為精力都放在這個可憐的孩子一個人身上，丈夫和其他兩個兒子因此感到不滿，令她倍添壓力。

故事下半段由長大成人的福島智（田中偉登飾）展開，他在18歲時失去了聽力，變成一個全盲聾人，生活被無助的孤獨感所淹沒，像被扔進了外太空，黑暗而無聲。面對命運殘忍的玩笑，這對母子沒有低頭，絕不放棄。

▲ 母子在人生路上互相扶持，克服一個個難關。

小雪演偉大母親

令子在母子日常互動中，發現了一種跟盲聾人全新的交流方式，因此發現一個充滿希望的未來，令母子倆勇敢地向前邁進，一步步克服困難。

福島智即使在失明和失聰，仍然能升讀大學，更憑無比毅力成為東京大學的教授，也是全球第一位盲聾人大學教授，為無數殘障人士豎立了榜樣。而支撐他的力量，正是母親不離不棄的決心，以及家人和朋友的愛，以及他自己不信命的能力，令他開創了生命的奇蹟。

曾在《最後武士》和《三丁目的黃昏》有出色表現的小雪，近年只參演過劇集《全裸監督》，今次是她久休復出再演電影。能夠說服她回歸大銀幕，最主要是劇本非常感人。小雪說：「一讀完劇本，我就渴望能成為電影的一部分。」

▲ 福島智跟母親以自創方法溝通，其後成為盲聾人交流的方法之一。

她的角色，通過體現一位堅強的母親，對兒子無盡的愛，以及紮根於現實生活，令人信服的真實故事，來演繹出生命的一切可能性。」

母子溝通法成典範

田中偉登扮演兒子福島智的角色，出色地演活這個具有挑戰性的殘障人士角色，既要展示主角樂觀和大膽的一面，另一面又有作盲聾人的內心掙扎和孤寂，田中偉登充份發揮，把角色演繹得既可愛，又惹人同情的複雜情緒。

現實中福島智的母親令子為了與兒子交流，偶然發明的溝通方式「指背點字」，透過手指疊上手指傳達文字，如今更成為盲聾人交流的方法之一，母子早於1996年一同獲吉川英治文學獎。

2003年福島智受美國時代雜誌選為「亞洲英雄」，同年入圍著包括香港喜劇巨星周星馳，福島智的堅毅人生，已成殘障人士典範。給予無數視覺及聽覺障礙者希望。