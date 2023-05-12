【時令水果】港女貪平$100買到「無肉榴槤」　網民：呢個形狀多數無肉食

▲ 港女貪平$100買到「無肉榴槤」，網民：呢個形狀多數無肉食。

榴槤當造，但仍要小心中伏。一名女網民日前在生果檔花費$100買榴槤，結果回家劏開榴槤，卻驚見内裡近乎無果肉。

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事主在本月9日將慘痛經歷發佈於Facebook群組「香港榴槤關注組（嚴禁廣告）」，寫下「貪平就出事了」無奈一句。原來，她近日在生果檔用$100買榴槤，因不是「金枕」品種，所以「平平地諗住試吓」。她透露，榴槤由攤檔大叔替她選擇，購買時大叔還開榴槤展示，「係咁意開一開最大嚿肉嗰邊畀我睇」。結果，事主回家劏開榴槤，卻發現是一個「無肉榴槤」。從附圖可見，被分開兩半的榴槤，裡面只有1條及2粒的金黃色果肉，其餘全是不能吃的白色部分，令事主備受衝擊：「我一開都笑咗」；並表示$100只當買個經驗。

網民：呢個形狀多數無肉食

事主的遭遇引來網民熱議，紛紛搞笑評論「傳說中嘅榴槤糖」、「貓屎黎ga喎」、「舍利子嗎？」、「好空虛的榴槤」、「差啲就搵到個實心既」。

但也有網民同情，在留言區貼上一張「無肉榴槤」圖片，表示自己有同樣慘痛經驗；另有人反貼上一張果肉滿滿的榴槤圖，表示「老闆虧大了」，引起討論。不過，最多網民關注的是事主買回榴槤的形狀，笑指事主「應該唔係貪平出事，應該係貪長出事」，並教她「以後唔好買長型榴槤」：

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專家3招教揀靚榴槤

至於如何揀選一個靚榴槤呢？東甲榴槤山莊導賞員Filex早前就接受TOPick訪問，教大家3招揀靚榴槤，更分享食完榴槤後，去除手上榴槤味的特別秘方：

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責任編輯：羅嘉欣